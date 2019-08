Miss Roma 2019: ecco tutte le concorrenti in gara

La capitale stasera avrà la sua nuova reginetta della bellezza. Si terrà infatti domani sera, sabato 3 agosto, alle ore 22 in piazza Rossellini a Ladispoli, l’elezione di Miss Roma 2019, che succederà alla bellissima Nicole Ceretta. A contendersi il titolo saranno 20 concorrenti, tutte nate o residenti nella capitale o nella sua provincia, selezionate con un apposito casting. L’evento, organizzato dalla Delta Events è patrocinato dal Comune di Ladispoli, e ha avuto come sostenitori il sindaco Alessandro Grando, l’assessore alle attività produttive Francesca Lazzeri e il dirigente dell’ufficio cultura Marina Panunzi.

“Siamo onorati di ospitare questo evento nella nostra città. – ha dichiarato il sindaco Grando – È un evento che porta lustro a Ladispoli e speriamo sia il primo di una lunga serie in collaborazione con la Delta Events che ringrazio per il lavoro svolto. Abbiamo poi scelto di abbinare a Miss Roma un messaggio di natura sociale lanciando una campagna di sensibilizzazione per tutelare il mare, le spiagge e l’ambiente, invitando tutti, residenti e turisti, a non disperdere rifiuti e a usare la plastica con più moderazione, prendendosi cura dell’ecosistema marino. È un nostro dovere come cittadini”.

Lo svolgimento di Miss Roma a Ladispoli non è un fatto strano, giustificato dall’istituzione dell’area metropolitana di Roma, che ha portato il titolo negli anni passati anche a Frascati, Castelgandolfo e Bracciano.

Le venti concorrenti in gara si cimenteranno in differenti quadri coreografici e sfileranno con le collezioni haute couture di Franco Ciambella e prête-a-couture Love to Love by Gai Mattiolo, presentate da Margherità Praticò e da Alice Rachele Arlanch (Miss Italia 2017) e dirette dal regista Mario Gori che ha previsto, durante lo spettacolo, un omaggio agli 80 anni di Miss Italia e al suo stretto legame con il mondo del cinema attraverso cinque videoclip dedicate ad altrettante dive del cinema e della tv italiana lanciate proprio dal concorso: Sophia Loren, Anna Kanakis, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone. Le ragazze saranno suddivise in 5 gruppi da 4.

Tra gli ospiti della serata ci saranno la “patron” Miss Italia Patrizia Mirigliani, Miss Roma 2018 Nicole Ceretta, per il tradizionale passaggio della corona, la neoeletta Miss Cinema Lazio Ilaria Del Vescovo e la pittrice e scultrice di Ladispoli Flavia Mantovan, già Miss Roma nel 1996.

Di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, le venti concorrenti in gara:

BACIUCCHI GINEVRA

Città: Roma (zona Ponte Milvio)

Età: 26

Altezza: 1,76

Capelli: castano/biondo

Occhi: marroni

Studi: laureata in Grafica Pubblicitaria

Sport: nuoto, equitazione, atletica leggera, palestra

Hobby: andare a cavallo

Sogno: aprire una società di comunicazione con la sorella

BORTOLUS CHIARA

Città: Roma (zona Valle Aurelia)

Età: 21

Altezza: 1,70

Capelli: castani

Occhi: verdi

Studi: ha studiato Amministrazione, Finanza e Marketing, ora lavora in un bar

Sport: palestra e atletica a livello agonistico

Hobby: andare in palestra e ascoltare musica

Sogno: sogna di aprire un bar tutto suo

BURLA CHIARA

Città: Roma (zona Marconi)

Età: 20

Altezza: 1,68

Capelli: neri

Occhi: castani

Studi: diplomata al Liceo Scientifico, studia Architettura a La Sapienza

Sport: nuoto a livello agonistico

Hobby: ascoltare la musica, andare al mare, insegnare nuoto ai bambini

Sogno: aprire uno studio di Interior Design

CARBONI MICHELLE

Città: Mentana, RM

Età: 21

Altezza: 1.80

Capelli: castani

Occhi: marroni

Studi: Istituto Tecnico Ragioneria, al momento lavora nell’azienda di suo padre come segretaria ma progetta di iscriversi all’Università di Moda

Sport: hip pop, prepugilistica, ciclismo

Hobby: moda, shopping, dare consigli alle amiche sulla moda, divertirmi

Sogno: diventare fashion designer o aprire un negozio tutto mio

CARDAMONE COSTANZA

Città: Roma (zona Centocelle)

Età: 20 anni

Altezza:1,72

Capelli: biondi

Occhi: azzurri

Studi: 2° anno di Scienze Infermieristiche, diploma di Moda e Costume

Sport: danza classica

Hobby: viaggiare con la famiglia

Sogno: realizzarsi nella vita, magari nella carriera infermieristica

CICERONE VALENTINA

Città: Roma (zona La Rustica)

Età: 23

Altezza: 1,67

Capelli: castano scuro

Occhi: castano scuro

Studi: diplomata in Ragioneria, studia Scienze dell’Educazione a Roma Tre

Sport: fitness

Hobby: leggere e andare in palestra

Sogno: arrivare in fondo a Miss Italia

CILIBERTO ERIKA

Città: 20

Età: Roma (zona Marconi)

Altezza: 1,65

Capelli: castano chiaro

Occhi: marroni

Studi: diplomata in Amministrazione, Finanza e Marcheting, studia Scienze della Comunicazione a Roma Tre

Sport: danza classica e moderna

Hobby: sciare, nuotare e ascoltare musica

Sogno: laurearsi, diventare giornalista sportiva o nel campo della moda

CIRULLI GIORGIA

Città: Roma (zona Torre Angela)

Età: 18

Altezza: 1,75

Capelli: castani

Occhi: verdi

Studi: diplomata all’Istituto Alberghiero, a settembre inizierà Scienza della Comunicazione

Sport: danza e karate

Hobby: lettura, scrittura

Sogno: diventare una giornalista di moda

CORSI VIRGINIA

Città: Rocca di Papa, RM

Età: 18

Altezza: 1,68, con le scarpe 1,78

Capelli: neri

Occhi: verdi

Studi: liceo scientifico (5° anno)

Sport: pallavolo, ginnastica artistica, nuoto

Hobby: palestra, cibo, divertirmi

Sogno: diventare medico nutrizionista, ma il sogno vero è diventare attrice

CORTESE LUDOVICA

Città: Anzio, RM

Età: 20

Altezza: 1,74

Capelli: castani

Occhi: marroni

Studi: diplomata al Liceo Linguistico, è al 1 anno di Economia a La Sapienza

Sport: fitness

Hobby: viaggiare, andare al cinema

Sogno: realizzarsi e diventare un consulente finanziario

GRANELLI CHIARA

Città: Ostia, Roma

Età: 19

Altezza: 1,76

Capelli: biondi

Occhi: verdi

Studi: diplomata al Liceo Classico, prenderà Scienze della Formazione Primaria

Sport: nuoto e corsa

Hobby: giocare con i bambini

Sogno: diventare maestra di asilo e aprirne uno suo

INGROSSO FRANCESCA

Città: Ostia, Roma

Età: 19

Altezza: 1,75

Capelli: biondi

Occhi: verdi

Studi: diplomata al Liceo Linguistico, frequenta il primo anno del DAMS, studia cinema

Sport: danza, palestra

Hobby: ha cominciato da poco a scrivere

Sogno: fare la regista

MORGANTI GINEVRA

Città: Roma (zona Talenti)

Età: 18

Altezza: 1,80

Capelli: biondi

Occhi: marroni

Studi: Liceo scientifico scienze applicate (5° anno)

Sport: nuoto, danza, pattinaggio artistico, palestra

Hobby: sfilare, fare foto

Sogno: realizzarsi nella vita

MORI FRANCESCA

Città: Roma (zona Eur)

Età: 24

Altezza: 1,78

Capelli: biondi

Occhi: marroni

Studi: diplomata al Liceo Classico, laureata in Letteratura e Linguistica Italiana, IFTS in Alta Cucina, sta frequentando un Master in Web e Grafic Designer

Sport: danza e pallavolo a livello agonistico, cross fit, corsa

Hobby: cucinare, cura un blog di cucina

Sogno: costruirsi una carriera nel settore “food”

NATALINI FLAVIA

Città: Roma (zona Ardeatina)

Età: 23

Altezza: 1,70

Capelli: biondi

Occhi: verdi

Studi: diplomata al Liceo Linguistico, prenderà l’Accademia di Moda e Costume

Sport: palestra

Hobby: palestra, leggere, viaggiare

Sogno: diventare stilista, aprire un rifugio per gli animali

NORI LUCILLA

Città: Anzio, RM

Età: 19

Altezza: 1,78

Capelli: castani

Occhi: marroni

Studi: diplomata al Liceo Scientifico, studia Scienze della Moda e del Costume a La Sapienza

Sport: nuoto

Hobby: assistente bagnante in piscina

Sogno: fare la modella o aprire un’azienda nel campo della moda

PESARESI VALENTINA

Città: Roma (zona Testaccio)

Età: 18

Altezza: 1,73

Capelli: biondi

Occhi: verdi

Studi: Istituto Tecnico per il Turismo (4°anno)

Sport: danza classica, moderna e contemporanea, palestra

Hobby: ballare, recitare

Sogno: diventare attrice, sfondare nel mondo del cinema e fare di questo lavoro un’arte

PETAGNA ALICE

Città: Roma (zona Parioli)

Età: 24 anni

Altezza: 1,74

Capelli: castani

Occhi: marroni

Studi: Liceo Linguistico

Sport: equitazione a livello agonistico

Hobby: fotografia, moda. Ha una sua linea di costumi

Sogno: diventare una modella di Victoria’s Secret

PISANO CRISTIANA

Città: Roma, (zona Eur)

Età: 21

Altezza: 1,75

Capelli: biondi

Occhi: azzurri

Studi: Ingegneria Industriale, prenderà Ingegneria Chimica

Sport: pattinaggio sul ghiaccio, danza

Hobby: studiare le lingue

Sogno: far carriera come ingegnere chimico e nel mondo della moda

TERENZI LUCREZIA

Città: Cerveteri, RM

Età: 20

Altezza: 1,74

Capelli: castani

Occhi: castani

Studi: diplomata all’Istituto Tecnico per il Turismo

Sport: corsa

Hobby: fotografare e viaggiare

Sogno: fare l’attrice



Il titolo di Miss Roma garantirà alla vincitrice l’accesso alle prefinali nazionali in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre, dove giungeranno 185 ragazze da tutta Italia, 80 delle quali si qualificheranno per la fase finale di Jesolo - dal 30 agosto al 6 settembre - comprese le 20 miss vincitrici del titolo regionale più importante (es. Miss Lazio).