Miss Roma 2018: domani a Cinecittà World l'elezione della più bella della Capitale

Si terrà domani sera, martedì 21 agosto (h. 20.30) a Cinecittà World (via di Castel Romano – Pontina), l’attesa elezione di Miss Roma 2018, settima tappa delle finali regionali del 79° concorso nazionale Miss Italia, che assegnerà anche la fascia di Miss Cinema Roma 2018. Un contesto prestigioso che va a consolidare ulteriormente, semmai ce ne fosse bisogno, il legame storico che dagli anni ’40 lega Miss Italia al mondo del Cinema italiano e in particolar modo a Cinecittà. Basti pensare a quanti nomi sono nati artisticamente con il concorso: dalle dive di ieri Silvana Pampanini, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Lucia Bosè, alle attrici di oggi Anna Falchi, Anna Valle, Francesca Chillemi, Miriam Leone e Giusy Buscemi.



Il titolo di Miss Roma vanta infatti un albo d’oro di tutto rispetto, che si apre con Silvana Mangano, eletta nel 1947. In questi 60 anni la storia del cinema è passata da Miss Roma, con giurati come Anna Magnani, Renato Rascel, Giorgio Albertazzi, Walter Chiari e Lucia Bosè, solo per citarne alcuni. Una fascia che è stata anche un portafortuna per Arianna David, che nel 1993 ha portato a casa anche la corona di Miss Italia, per Giulia Montanarini, che dalla passerella di Miss Roma, nel 1994, ha spiccato il volo come soubrette del Bagaglino e per Federica Nargi, nel 2007, nota velina di “Striscia la Notizia”.



Miss Cinema Roma è titolo satellite di Miss Roma. Tante le vincitrici di questa fascia divenute affermate attrici, tra le quali Valentina Pace, protagonista del film TV “La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa”.



C’è un altro importante legame che unisce Miss Italia a Cinecittà World. Questo fantastico parco tematico, aperto il 24 luglio 2014, sorge infatti sui terreni dei vecchi studi cinematografici “Dinocittà” - realizzati negli anni sessanta da Dino De Laurentiis - dove sono stati girati numerosi film con le maggiori star hollywoodiane, come Guerra e pace (1956) di King Vidor con Henry Fonda e Audrey Hepburn, Barabba (1961) di Richard Fleischer con Anthony Quinn, La Bibbia (1966) di John Huston con George C. Scott, Ava Gardner e Peter O’Toole, Lo sbarco di Anzio (1968) di Duilio Coletti con Robert Mitchum e Waterloo (1970) di Sergej Bondarcuk con Rod Steiger e Orson Welles.

Qual è il legame? Durante le riprese di Riso Amaro di Giuseppe De Santis, nell’estate 1948, Silvana Mangano (Miss Roma 1947) conobbe il produttore della pellicola - Dino De Laurentiis appunto - che sposò nel 1949. Lo straordinario successo del film, in patria e all’estero, imposero la Mangano come sex symbol nazionale del dopoguerra. Un bell’auspicio dunque per le ragazze che domani sera si contenderanno l’accesso alle prefinali nazionali del concorso di Patrizia Mirigliani.



La serata, organizzata dalla Delta Events e presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, omaggerà alcune attrici di oggi, che grazie a Miss Italia hanno avuto successo nel mondo del cinema e della tv - Anna Valle, Miriam Leone, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi - con video e contributi cinematografici.

Tra gli ospiti presenti Roberta Di Re, Miss Roma 2017, che cederà scettro e corona alla neoletta Miss Roma.



Le concorrenti sfileranno nella suggestiva Cinecittà Street in quattro differenti quadri coreografici: con le creazioni d’alta moda della stilista Maria Celli, in costume da bagno sulle note dei tormentoni dell’estate, in tubino nero e gioielli Miluna, per chiudere con il tradizionale body da gara.