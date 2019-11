Miss Mondo Lazio, Arianna Galli vince la tappa di Nerola

Arianna Galli, 19 anni di Cerveteri, ha vinto la quarta tappa di Miss Mondo Lazio (fascia Vitality’s) al castello Orsini di Nerola (Roma): la miss più bella di Nerola è single, diplomata, ama viaggiare in tutto il mondo e, l’anno prossimo, si iscriverà alla facoltà di Lingue.

Nell’incantevole scenario del castello Orsini di Nerola, fin dalla mattina di sabato 9 novembre, le miss in gara sono state impegnate nelle prove delle coreografie e di sfilata, seguite dai due esclusivisti regionali Maurizio Serafini e Erasmo Fiorentino. Nel corso della mattinata sono state effettuate alcune foto fuori e dentro l’unica Limousine in Europa identica a quella del film Pretty Woman di Richard Gere, presente all’esterno del castello Orsini, e la prova di resistenza per la fascia Sport, ormai uno dei momenti irrinunciabili della kermesse.

La vincitrice, Arianna Galli, ha anche portato a casa la fascia Model. Dietro di lei si è piazzata Valentina Falchi (fascia Gil Cagné e vincitrice anche della fascia speciale Beach), quindi Elena Verrastro (fascia Caroli hotels) e Domiziana Genovese (fascia Mondo Sabina Immobiliare).

Le altra fasce speciali sono andate a Asia Del Torre (fascia Sport); Noemi Di Giovanni (Talent); Veronica Ricci (Miss del Web).

Protagonista l’Atelier di moda Annicchiarico di Grottaglie: le miss in gara hanno effettuato un’uscita d’alta moda con le creazioni dell’Atelier di Angela e Vita Annicchiarico. Momenti di pura magia per vestiti da Mille e una notte.

La giuria era formata dalla presidente di giuria, l’imprenditrice Miriam Sinibaldi, dalla cantante lirica Mariangela Spotorno; dalla stilista Angela Annicchiarico; dall’imprenditore Alberto Crisostomi e dalla responsabile eventi del castello Orsini di Nerola Nathalie Freda.

Nel corso della serata si sono esibiti la cantante Letizia Eusepi con “Margherita” di Riccardo Cocciante e

Lorenzo Postiglione con “Rose e pistole”.

Malgrado il maltempo tanta la gente che ha affollato la sala cerimonie del castello di Nerola, location della quarta tappa di Miss Mondo Lazio che, senza dubbio, è stato uno dei momenti più emozionanti di questa edizione 2019/2020 di Miss Mondo Lazio.