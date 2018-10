A Lanuvio eletta Miss Mamma Italiana: sul podio 9 mamme romane

A 3 mesi dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.



Sabato 29 settembre, in occasione della “Festa dell’Uva” in Piazza Carlo Fontana a Lanuvio, con il Patrocinio del Comune di Lanuvio, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.



La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Raffaella Angieri 36 anni, impiegata, di Nola (NA), sposata da 10 anni con Salvatore e mamma di Vincenzo ed Aldo, di 7 e 4 anni. Raffaella è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi azzurri, alta 179 cm per 53 kg, con la passione della pittura.



Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria invece è andata a MARIA ANTONIETTA TERRANOVA, 46 anni, casalinga, di Genzano (RM), mamma di Cristiano e Maria Vittoria, di 11 e 7 anni.



Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” VALENTINA TADDEI, 34 anni, ingegnere informatico, di Velletri (RM), mamma di Lorenzo di 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” ELISABETTA VARESI, 44 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Leonardo e Riccardo, di 12 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” DANIELA D’ALICANDRI, 44 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Eleonora, Federica, Emanuele e Riccardo, di 20, 17, 9 e 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” CARLA CRUCIANI, 54 anni, impiegata ministeriale, di Lanuvio (RM), mamma di Chiara di 15 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” STEFANIA D’ALICANDRI, 35 anni, casalinga, di Lanuvio (RM), mamma di Nicholas, Chantal, Gabriel e Kilian, di 11, 7, 5 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” VALENTINA ARRIUS, 35 anni, impiegata, di Roma, mamma di Denise di 13 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” CRISTINA QUINTILI, 38 anni, istruttrice di fitness, di Roma, mamma di Sara di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Romantica” ANNA MARIA ROSA, 39 anni, parrucchiera, di Roma, mamma di Diego ed Ada, di 9 e 2 anni.



La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da ANTONELLA FIORENTINI (di Lanuvio) “Miss Mamma Italiana Eleganza 2015”. Madrina d’Onore GABRIELLA FERRARI (di Lanuvio) “Miss Mamma Italiana Sorriso 2018”.