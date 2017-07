Miss Italia a Monte Compatri: si assegna il titolo di miss Miluna Lazio

La bellezza protagonista a Monte Compatri: le finali regionali di Miss Italia tornano ai Castelli per la terza tappa consecutiva dopo quelle di Marino e Ariccia. L’appuntamento con le reginette di bellezza è per il 30 luglio alle 21.30 in piazza Garibaldi, dove sarà assegnato il titolo di Miss Miluna Lazio 2017, nell’ambito del 78° concorso nazionale Miss Italia.



La finale regionale, che gode del Patrocinio del Comune di Monte Compatri e del supporto del Sindaco Fabio D’Acuti e dell’Assessore al Turismo Claudio Gara, è organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio.

Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017: in 30 per il titolo

In passerella 30 concorrenti sfileranno in abiti da sera e con i costumi di Giadamarina e i gioielli Miluna, oltre al consueto passaggio davanti alla giuria con il tradizionale body da gara. In palio la preziosa fascia che garantisce l’accesso alle prefinali nazionali di Jesolo, in programma dal 27 al 30 agosto.

Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017: la serata

La serata sarà presentata da Stefano Raucci e Margherità Praticò, per la regia di Mario Gori. Tra gli ospiti ci saranno le neo-elette Miss Eleganza Lazio 2017 Marika Palomba e Miss Equilibra Lazio 2017 Angelica Preziosi.