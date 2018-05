A Roma sfila l'eterno fascino della Mille Miglia, tra vip e storia

Solitamente utilizziamo le automobili per spostarci nello spazio: da casa a lavoro, da punto “A” a punto “B”. Nella serata di giovedì 17 maggio invece Roma, attraverso le vetture d’epoca della Mille Miglia, ha compiuto anche un viaggio nel tempo.

Certo sono lontani gli “sbuffi di polvere”, le “zaffate d’olio” ed il “puzzo di benzina per le strade di un’Italia contadina”, ma qualcosa delle epiche sfide su quattro ruote descritte da Roberto Roversi e cantate da Lucio Dalla, qualcosa ancora resta.

Probabilmente la passione. Quella che ha spinto persone provenienti da ogni parte del mondo a partecipare, quella che ha assiepato alle transenne migliaia di cultori, dalle 20:00 alle 23:00, in attesa dei loro “bolidi” preferiti o, in qualche altro caso, dei vip di turno, immancabili ad ogni edizione.

Gli immancabili vip in via Veneto

In via Veneto, diventata passerella per l’occasione, hanno sfilato l’attrice Francesca Chillemi, il cantante Alvaro Soler ed il bassista dei Coldplay Guy Berryman, tutti in veste di “corridori”. Attesi invano gli altri: Piero Pelù, Adrien Brody e Giancarlo Fisichella, probabilmente in forte ritardo e quindi bloccati a Villa Borghese.

Sul palco, accanto agli organizzatori dell’evento, c’erano la presidente di Aci Roma Giuseppina Fusco ed il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. Ma ad un cero punto ecco sbucare anche Piero Chiambretti. Un appassionato? “Ma io veramente cercavo di dormire qui in hotel – scherza – poi ho sentito dei rumori e son venuto a vedere cosa stesse succedendo. Figuratevi che non ho neanche la patente!”.

In viaggio verso Parma

Tra un’intervista e qualche nota storica però, le protagoniste indiscusse della serata sono state le inossidabili auto d’epoca, curate in ogni dettaglio dai proprietari e sempre capaci di regalare emozioni.

Ferrari, Bugatti, Bentley, Maserati e Mercedes solo alcune delle 73 case automobilistiche rappresentate, per un totale di 450 veicoli. Varia la nazionalità dei piloti, che andava dagli Stati Uniti al Giappone, passando per Germania, Inghilterra, Russia e la più nutrita delegazione olandese.

Padri e figli, coppie di coniugi, di amiche o di amici: ogni legame, purché saldo, va bene per partecipare alla gara. Il tempo da trascorrere fianco a fianco è tanto, freddezza e lucidità non devono mai venir meno.

Alle prime luci dell’alba di venerdì, la carovana è ripartita alla volta di Parma, città sede dell’ultima notte di gara, dove dovrebbe arrivare intorno alle 21:15.