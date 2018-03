VIDEO | Ecco chi è Metroman, il cantante di strada più famoso del web: "Amo far divertire la gente"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ha più di 45 mila fan nella sua pagina di Facebook. I video delle sue esibizioni fanno il giro del web e oramai in molti iniziano a conoscerlo.Abbiamo così deciso di incontrare Metroman, da cinque giorni appostato con il suo camper ad Arco di Travertino: "Ho deciso di fermarmi un po’ qui a Roma, città bellissima e di spettacolo"

Ma chi è Metroman? Intanto partiamo dal suo nome vero: Nicolò Modica. Ha 37 anni, nato e cresciuto a Torino, dieci anni fa decide di trasferirsi a Milano e da li lancia quello che, ancora oggi, è il suo personaggio: “Ho iniziato con la chitarra - racconta a Roma Today - poi un amico mi ha consigliato l’amplificatore e non ho più smesso, la mia voce amplificata è bella”.

Diplomato al liceo scientifico, ha poi deciso di lasciare gli studi. Fin da piccolo la sua passione era la musica: “Mi esibivo anche per i miei parenti, è una passione che ho dentro da sempre, come per lo sport, che ho dovuto lasciare a causa di un infortunio”.

Dopo Milano, Torino, Napoli, New York, con un obbiettivo: "Ho deciso di fare una rivoluzione - dice - una rivoluzione artistica che parte dal basso, come Rocky Balboa. Queste storie alla gente piacciono, e poi li faccio divertire, altra cosa importante". E basta seguire una sua esibizione per vedere il coinvolgimento dei passeggeri: chi scoppia dalle risate, chi non perde occasione per riprenderlo con lo smartphone, chi lo saluta. Sicuramente un modo diverso per rientrare a casa, dopo una lunga giornata di lavoro o di studi.

L’indirizzo di Nicolò per ora è un’area di sosta in via Arco di Travertino. Si esibisce per circa due ore tutti i giorni, sopratutto in orario serale e nei weekend. Tira su abbastanza per vivere ed è felice: "Sono contento perché sono libero, libero di fare quello che voglio. Dove mi vedo tra dieci anni? Non ci penso, l’importante è il presente".