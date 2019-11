Mercatini di Natale a Roma: tutti quelli da non perdere

Il Natale si avvicina e a Roma si inizia a respirare quella atmosfera magica ed affascinante. Le vetrine vengono addobbate a tema, si accendono le prime luminarie nei principali viali della città, parte la corsa all'acquisto delle decorazioni e dei primi regali e nella Capitale (e i suoi dintorni) arrivano i primi mercatini di Natale.

Mercatini di Natale a Roma

Artigianato, creazioni home made, ma anche leccornie dai sapori natalizi, calde cioccolate e vin brulè. L'atmosfera è quella dei mercatini del Nord Europa, ma restiamo nella Città Eterna per vivere al meglio quest'entusiasmante atmosfera natalizia. Tra stand di decorazioni, interessanti idee regalo e dolcetti delle feste, vi portiamo a scoprire i mercatini di Natale di Roma e dintorni da non perdere.

Tutti gli indirizzi dei mercatini di Natale a Roma e dintorni

Preparatevi ad una lunga lista (sempre in aggiornamento). Perchè sono numerosi i mercatini di Natale a Roma e dintorni che vale la pena visitare. Allora pronti a prendere nota? Ecco tutti gli indirizzi:

Il villaggio di Natale

L'atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa a portata di mano per tutti i romani va in scena alla XVII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo. Una magic experience natalizia da vivere tutti i giorni fino al 7 gennaio 2020. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Regno di Babbo Natale

Appuntamento da non perdere quello a Vetralla (Viterbo) con il tradizionale Regno di Babbo Natale. Un luogo incantato che, fino a gennaio, accoglie 7 giorni su 7 gli amanti del Natale. Una vasta esposizione di decorazioni natalizie che viaggiano da tutta Europa per raggiungere Vetralla, il piccolo paese della provincia di Viterbo. Oltre 3500 m2 dedicati alla magia del Natale, un mercatino fornitissimo, un Auditorium con animazione e spettacoli, la casa di Babbo Natale, il Victorian Village con area food e la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio al centro, il tutto a soli 45 minuti da Roma.

La fabbrica degli Elfi

Dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio, lo spazio fieristico-culturale “Ragusa Off”, situato nel quartiere S. Giovanni/Tuscolano, diventa un affascinante villaggio di Natale. Un totale di 6000 mq coperti, dove si svolgerà uno degli eventi natalizi più grandi della Capitale. Con oltre 200 espositori, allestimenti curati nei minimi dettagli, La fabbrica degli Elfi permetterà ai romani di trovare interessanti idee regalo, assaggiare cose buone e vivere una suggestiva atmosfera natalizia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale sul Tevere

Sabato 23 novembre nella suggestiva location del Baja, barcone raffinato attraccato lungo il Tevere, torna Stand by the River, il mercatino di Natale sulle sponde del Tevere, ma anche al centro di Roma. Un'occasione fuori dal comune, un esperienza esclusiva, per acquistare le creazioni dei migliori artigiani Made in Italy. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino di Natale a Testaccio

Arriva il Natale a Testaccio: la Città dell'Altra Economia è pronta ad accogliere il visitatori grandi e piccini in un'atmosfera calda, accogliente e illuminata, per vivere un weekend speciale e magico. Sabato 7 e domenica 8 dicembre stand con decorazioni, centrotavola, presepi, oggettistica tipica, cesti natalizi e tantissime altre idee per regalare emozioni o più semplicemente ricordi e presenti. Non mancherà una golosa offerta gastronomica con il cioccolato artigianale di Perugia e le dolci creazioni di Natalino De Santis Maitre e Chocolatier. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Talenti Christmas, il Mercatino delle Strenne

Dopo il successo dello scorso anno, sta per tornare il magico Mercatino delle Strenne in via Ugo Ojetti. Talenti Christmas entra nel vivo, dal 6 al 31 dicembre. Un villaggio magico, per addentrarsi in una affascinante atmosfera di Natale, lasciarsi ispirare dai numerosi stand di artigianato, creazioni homemade e assaggiare anche gustose leccornie natalizie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino Giapponese "The Christmas City"

Torna, sabato 14 e domenica 15 dicembre, "The Christmas City 2019", l'edizione natalizia del Mercatino Giapponese, in programma al PratiBus District (viale Angelico 52). Si tratta della quarta edizione del Market natalizio della Capitale, che con i suoi 200 espositori selezionati da tutta Italia, prenderà vita nel cuore del quartiere Prati. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Bazar di Natale Antea per regali solidali

Sabato 16 e domenica 17 novembre torna il Bazar natalizio di Antea. Un appuntamento giunto alla sua settima edizione, che arriva puntuale, a poco più di un mese da Natale. Si tratta del mercatino delle mille occasioni, presso i locali del “Circolo degli Esteri” Lungotevere dell’Acqua Acetosa 42. Un’occasione per conoscere, far conoscere e sostenere la rete delle cure palliative a Roma e nel Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazar - Christmas Edition

Le atmosfere natalizie conquistano il Guido Reni District e, il 14 e il 15 dicembre, arriva "Urban Bazar - Christmas Edition 2019". Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione a Officine Farneto, il grande market natalizio cambia casa ma pone sempre in primo abbigliamento, gioielleria e design. Tanti i brand in esposizione, spaziio all'hand made, possibilità di acquistare panettoni, torroni, biscotti e tantissime leccornie dedicate al Natale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Magico Natale ai Parioli

Tutto è pronto per la terza edizione di "Natale magico ai Parioli", market natalizio e non solo, in programma a SET - Spazio Eventi Tirso, dal 30 novembre al 15 dicembre 2019 in contemporanea con la Mostra/Evento “Frida Khalo il caos dentro". Un mercatino natalizio, ma anche un temporary shop, dove trovare dalle decorazioni artigianali alla moda, dagli accessori al bijoux, da oggetti di design ai dolci natalizi e tanto altro. Quindici giorni di shopping natalizio e intrattenimento con area food e musica live. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatino della solidarietà della Croce Rossa

Torna, i prossimi 23 e 24 novembre, il Mercatino di Natale della Croce Rossa Italiana di Roma. Il tradizionale appuntamento solidale, in questa edizione 2019, sostiene e aiuta il CEM, il Centro di Educazione Motoria della Capitale che assiste e si prende cura di numerosi ragazzi e ragazze con gravi disabilità. Sarà possibile acquistare regali di Natale in una vasta esposizione di artigianato, bigiotteria, oggetti vintage, abbigliamento, accessori, oggetti per la casa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatini di Natale di Artigianato al Femminile

L'associazione Artigianato al Femminile, nata nel 2008 con lo scopo di promuovere la creatività di hobbiste ed artigiane, presenta un ricco calendario di Christmas Market, pronti a colorare ed animare la città. Da via dei Castani a via Franco Sacchetti, da via Agosta a via Ugo Ojetti, una vetrina unica ed incontaminata dove l'unica regola che vige è quella del "fatto a mano". [QUI IL CALENDARIO]

Expo Vicovaro & Mercatini del Castello

All’interno di una delle dimore storiche più belle ed affascinanti del Lazio, sotto l’organizzazione e la pianificazione de La Valle Eventi, torna l’Expo Vicovaro, giunto alla sua terza edizione. Come ogni anno, i migliori produttori, artigiani ed artisti del territorio saranno insieme per dar vita ad un evento unico nelle sale del palazzo Cenci Bolognetti. Ma l'Expo Vicovaro quest’anno vestirà i colori del Natale: il magnifico cortile del Castello Cenci Bolognetti, infatti, ospiterà i Mercatini di Natale del Castello. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercatini di Natale & Villaggio di Babbo Natale a Montorio Romano

Torna anche quest'anno nel piccolo paese di Montorio Romano (in provincia di Roma) la quarta edizione dei Mercatini di Natale & Villaggio di Babbo Natale. La manifestazione, voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale, si terrà domenica 15 dicembre. Oltre 50 gli espositori che parteciperanno al Mercatino di Natale 2019! Una giornata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Se volete segnalare altri Mercatini di Natale 2019 a Roma: romatoday@citynews.it