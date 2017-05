Il MAXXI mette in scena la sua “re-volution”

Roma uguale degrado. Roma uguale declino. Roma uguale disordine. Ma per una sera non è andata così. Il MAXXI ha messo in scena ieri la sua “re-evolution” attirando una vera folla, settemila persone, nella piazza e nel museo nazionale delle arti del XXI secolo creato dal genio di Zaha Hadid. Settemila persone, moltissimi i giovani, hanno sciamato tra le grandi installazioni e le opere esposte all’esterno e all’interno, da Merz a Baruchello, da Gnoli a Benassi, da Rondinone a Mircea Cantor.

Arte, architettura, fotografia: il MAXXI offre la sua “rivoluzione creativa” triplicando gli spazi della collezione permanente, inaugurando una videogallery e un nuovo laboratorio didattico con percorso-museo per i bambini e una nuova ristorazione e caffetteria-bookshop (con ingresso diretto su via Guido Reni) che si avvarrà della collaborazione della chef stellata Cristina Bowerman.

Il battesimo di un MAXXI più aperto alla città, più accogliente, più digitale ha richiamato dal pomeriggio fino a notte ospiti del mondo artistico, delle istituzioni, delle imprese pubbliche e private, del cinema, della moda. Il primo a visitare le gallerie è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in compagnia del ministro Dario Franceschini, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del vice-sindaco Luca Bergamo.

Il museo presieduto da Giovanna Melandri aspetta di essere invaso dal pubblico, fin da domani, come tutte le prime domeniche del mese, con la collezione a ingresso gratuito. Ma da oltre un anno, al MAXXI, la si può visitare con ingresso libero anche dal martedì al venerdì. Ora le ragioni per farlo si sono triplicate.