Il museo MAXXI a Ferragosto rimane aperto per ferie

Vacanze romane al MAXXI che, nel mese di agosto, offre al suo pubblico un ricco programma con ben 10 mostre, focus e progetti speciali d’arte, architettura, fotografia. Apertura straordinaria fino alle 22.00 domenica 4 agosto (ultimo ingresso ore 21:00), con accesso gratuito alla Collezione. Aperto anche a Ferragosto, giovedì 15 agosto (ore 11.00-19.00)

Di cosa si tratta

Un percorso artistico che si muove tra il tema dell’architettura, della fotografia, della terra intesa anche come luogo di appartenenza e della guerra. Soni i temi che riguardano l’esposizione della mostra al museo Maxxi di Roma, aperta anche il 15 agosto e che coinvolgeranno artisti rilevanti nel panorama dell’arte contemporanea. Maria Lai e Paola Pivi, con le mostre Tenendo per mano il Sole e World record. Le straordinarieo fotografie di Paolo Di Paolo e di Elisabetta Catalano. Tra immagine e performance e “terre in movimento”; il nuovo allestimento della Collezione Architettura "At home”. Progetti per l’abitare contemporaneo. I capolavori dell’IVAM. Inoltre, la collezione MAXXI e i focus The Independent e Dentro la Strada Novissima

Artiste del contemporaneo

Maria Lai, “Tenendo per mano il sole” è la grande mostra dedicata a una delle voci più singolari dell’arte italiana contemporanea in occasione del centenario della sua nascita. Esposti oltre 200 lavori, tra cui Libri cuciti, sculture, geografie, opere pubbliche e i suoi celebri telai, per raccontare nel modo più completo possibile la personalità di Maria Lai e i diversi aspetti del suo lavoro. Installazioni sorprendenti a cura di Paola Pivi, “World record”, come l’opera che dà il titolo alla mostra: una gigantesca distesa di materassi che copre più di cento metri quadrati, sovrastata da un’altra, identica ma capovolta, dove grandi e piccoli possono entrare, interagire e divertirsi.

Il tema della fotografia

Nello Spazio Extra MAXXI si può visitare la mostra Paolo Di Paolo, “Mondo perduto”, a grande richiesta prorogata fino all’8 settembre: oltre 250 immagini di un fotografo straordinario, il più pubblicato dal Mondo di Pannunzio, il cui immenso archivio è stato riscoperto dopo 50 anni di oblio. In mostra foto inedite di personaggi del cinema, artisti, scrittori e intellettuali degli anni ’50 e ’60 (da Pasolini ad Anna Magnani, da Sofia Loren con Marcello Mastroianni a Yves Montand con Simone Signoret, da Ungaretti a De Chirico). La fotografia è protagonista anche del focus Elisabetta Catalano. Tra immagine e performance: immagini che raccontano le performance in studio di Vettor Pisani, Cesare Tacchi, Joseph Beuys e Fabio Mauri (Archive Wall).

Il tema della terra e della guerra

In “Terre in Movimento” la sensibilità e l'obiettivo di tre grandi fotografi. Olivo Barbieri, Paola De Pietri, Petra Noordkamp, raccontano il territorio marchigiano ferito dal sisma del 2016. Non solo il dramma delle rovine di edifici, case, monumenti, ma anche il racconto per immagini delle relazioni tra le persone e il territorio, sulle tracce di una memoria ferita. “At home”, progetti per l’abitare contemporaneo è il nuovo allestimento della Collezione di Architettura che racconta l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, attraverso le opere dei grandi maestri del Novecento e delle nuove figure emergenti internazionali, da Adalberto Libera ai Demogo, da Giancarlo De Carlo a David Adjaye, da Paolo Portoghesi a Zaha Hadid, da Francesco Berarducci a Jo Noero.

Ulteriori e future esposizioni

Da Robert Rauschenberg a Juan Munoz. Esposti, tra gli altri, lavori di Antoni Tàpies, Bruce Nauman, Robert Rauschenberg, Tony Cragg, Cristina Iglesias, Susana Solano, Ángeles Marco. E poi la Collezione, con opere di Alighiero Boetti, Hans Op de Beeck, Marco Tirelli, Giulio Turcato, Lauretta Vinciarelli, Bill Viola, Monica Bonvicini e molti altri. In autunno si potrà assistere a “O della Materia Spirituale dell’Arte”, il focus dedicato a Enzo Cucchi e un nuovo allestimento della Collezione (dal 17 ottobre); il progetto speciale La giostra di Nina, di Valerio Berruti (18 ottobre); i fumetti di Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori (23 ottobre); Gio Ponti. Amare l’architettura (7 novembre).