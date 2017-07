Vacanze romane al Maxxi: biglietto speciale a 5 euro per il mese di agosto

Vacanze romane al Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo che, per il mese di agosto 2017, propone un biglietto speciale a 5 euro e tante mostre imperdibili, con apertura straordinaria fino alle 22 ogni giovedì (attiva già da giugno) e tutti i giorni (escluso il lunedì), visita al museo più aperitivo a 10 euro, per unire il piacere dell'arte a quello dello stare insieme, chiacchierando e degustando negli spazi della caffetteria/bookshop Typo e del ristorante Linea (a partire dalle 16.30 fino alle 21, giovedì fino alle 22, biglietto acquistabile fino un'ora prima la chiusura del museo).

Tra le mostre, quelle dedicate a due maestri indiscussi dell'architettura mondiale, Zaha Hadid e Yona Friedman, ma anche la monografica che ripercorre 50 anni di carriera di Piero Gilardi e The Place to Be l'esposizione dedicata agli artisti, i fotografi, gli architetti della Collezione permanente, tra cui Alighiero Boetti, William Kentridge (con i disegni per il fregio sulle banchine del Tevere), Mario Merz (con il suo celebre Triplo Igloo), Maurizio Cattelan, Gilbert & George, Sol Lewitt, Michelangelo Pistoletto, i maestri della fotografia Helmut Newton (esposto il suo unico progetto dedicato al paesaggio, 72 ore a Roma: una serie di 46 fotografie scattate a Roma in 3 giorni) e Letizia Battaglia, Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Paolo Portoghesi, Pier Luigi Nervi, Alvaro Siza, Toyo Ito e molti altri.

Ecco, nel dettaglio, le personali di Zaha Hadid, Yona Friedman, Piero Gilardi: L'ITALIA DI ZAHA HADID (fino al 14 gennaio 2018) - A cura di Margherita Guccione (Direttore Maxxi Architettura) e Woody Yao (Direttore Zaha Hadid Design), organizzata in collaborazione con Zaha Hadid Design, Zaha Hadid Architects e la Fondazione Zaha Hadid, la mostra e' un racconto dell'intenso e duraturo rapporto dell'architetto con l'Italia a partire da progetti come il Terminal Marittimo di Salerno, il Messner Mountain Museum a Plan de Corones, City Life a Milano e, naturalmente, il Maxxi.

Allestita negli spazi della più spettacolare galleria del museo, la Galleria 5 con la grande vetrata che si proietta sulla piazza, la mostra esplora a 360 gradi l'opera e il pensiero di Hadid: dai bozzetti pittorici e concettuali ai modelli tridimensionali, dalle rappresentazioni virtuali agli studi interdisciplinari, insieme a oggetti, video, straordinarie fotografie di Helen Binet, capaci di rivelare lo sforzo costante di ricerca pionieristica e sperimentale. Un'ampia sezione è dedicata al rapporto di Zaha con il design made in Italy. Dai divani per B&B Italia e Cassina alle sedie, le panche, i tavoli per Sawaya & Moroni; dalle lampade per Slamp, ai vasi e i centrotavola per Alessi e le librerie componibili per Magis, con incursioni nel mondo dell'alta gioielleria con l'anello B.zero1 e della moda con l'esclusiva borsa disegnata per un evento charity di Fendi.

E ancora: Yona Friedman. Mobile Architecture, People's Architecture (fino al 29 ottobre 2017) - Yona Friedman (Budapest 1923), architetto visionario, figura dirompente e creativa al di fuori di ogni confine disciplinare, dal pensiero straordinariamente attuale, e' protagonista della mostra a cura di Gong Yan e Elena Motisi che, dopo essere stata presentata nel 2015 al Power Station of Art di Shanghai, arriva a Roma in una nuova veste, pensata appositamente insieme all'architetto. Per Friedman - che nel 2016 ha realizzato per la Serpentine Gallery di Londra una struttura modulare che sembra disegnata nell'aria - chiunque puo' progettare e realizzare la propria architettura attraverso strutture mobili semplici e flessibili, dalla casa alle 'citta' spaziali' che fluttuano al di sopra delle citta' reali.

Per questa mostra, la sua celebre Ville Spatiale (1958-62), tema centrale della sua opera, si sposta su Roma: una griglia aerea sul territorio, con corridoi e abitazioni progettati da chi le abita, riprodotta in un grande modello di 9 metri di lunghezza in dialogo con alcune visioni inedite dedicate alla città di Roma e al Maxxi realizzate per questa occasione. E ancora lo Street Museum (2017), che accoglie 16 oggetti dei cittadini, scelti perchè significativi per loro e che, esposti nelle teche della struttura, diventano 'opera'. Completano l'esposizione disegni inediti degli anni Sessanta, le sue strutture mobili e 'improvvisate' insieme alle istruzioni per realizzarle, fotomontaggi, video e una selezione di film d'animazione.

Nature Forever di Piero Gilardi (fino al 15 ottobre 2017). I visitatori potranno inoltre immergersi nella natura fantastica e avvolgente di Piero Gilardi, grande maestro dell'arte contemporanea e attivista militante, da sempre impegnato in battaglie per i diritti civili e la salvaguardia dell'ambiente. La mostra è un viaggio fantastico tra installazioni interattive - come Inverosimile, la vigna che si anima soffiando - e animazioni politiche, 'tappeti natura' e fotografie, video, documenti, che racconta i 50 anni del suo percorso.

(Fonte Agenzia Dire)