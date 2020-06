Max Gazzè, tre concerti all'Auditorium Parco della Musica

In un'estate difficile, in cui tanti eventi musicali (e non solo) sono stati annullati o rinviati al 2021, l'Auditorium Parco della Musica annuncia l'arrivo di Max Gazzè in Cavea. Tre concerti speciali, in programma il 2,3 e 4 luglio.

"Non poteva che essere Roma la città dove ricominciare a suonare - scrive Max Gazzè sul suo profilo Instagram ufficiale - Tre serate che so già saranno speciali, perchè finalmente saremo di nuovo insieme".

Una notizia che ha entusiasmato i fan del cantautore. "Regalo più bello non potevate farcelo", ha commentato qualcuno. Tre date estive che riportano un po' di speranza in questa estate post-Covid senza Rock in Roma.

Le prevendite sono disponibili, dalle 16 del 5 giugno, su TicketOne.