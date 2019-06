'Day dreaming - 10 years of Problem solving', party vip a Roma per Mauro Atturo

Lasciate ogni speranza, o voi che entrate. All'ingresso del 'Day dreaming - 10 years anniversary of Problem Solving', l'esclusivo party organizzato dall'imprenditore e produttore Mauro Atturo a Palazzo Brancaccio, a tema Divina Commedia, ad accogliere gli ospiti ci sono angeli e demoni, pronti a trascinare anche il pubblico più "pettinato" in danze scatenate. Occasione della serata, proprio il decennale della sua Problem Solving, società leader nel campo dell'outsourcing. Un viaggio trasgressivo tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, rivisitato in chiave teatrale-performatica e sensoriale, che richiama manager, giornalisti e volti noti del mondo dello spettacolo. E' l'inizio dell'estate mondana a Roma.

Performer androgini, abili trampolieri e sensuali dame si muovono tra le sale affrescate della villa Ottocentesca di Via Merulana, con gli angeli in stucco del soffitto illuminati dai fari rossi dello show. Tra sacro e profano. Oggi tappa è un momento del viaggio imprenditoriale, dalle intuizioni e le incertezze della Selva Oscura all'evoluzione del Purgatorio fino alla realizzazione del sogno: il Paradiso. Tra i primi ad arrivare Milena Miconi, più angelo che diavolo nel suo lungo abito azzurro, fresca di matrimonio con lo sceneggiatore Mauro Granai, celebrato il 26 maggio, ma qui con l'amica Fanny Cadeo: è protagonista 'Call center 3.0', lo spettacolo prodotto da Atturo, che ha riempito il Teatro Belli in primavera "e che forse tornerà in scena", anticipa a Today. Presente all'appello anche Christian Marazziti, regista di 'Sconnessi', e prossimo a partire per il Messico per un nuovo film "per ora top secret", ci rivela.

Dopo il dinner party gourmet, è tempo di djset. Scatenatissima Corinne Clery, elegante ma eccentrica nel tailleur floreale, che non risparmia danze insieme con i prestanti figuranti: cinquant'anni di carriera alle spalle e un'energia da fare invidia alle giovani colleghe. E ancora tanti "immancabili" del presenzialismo vip capitolino. Il cantautore Roberto Casalino, il musicista Gerardo Di Lella; gli attori Luca Capuano, Pietro Genuardi, Mario Zamma; la conduttrice Carolina Rey, inseparabile dal fidanzato Roberto Cipullo, produttore da cui a settembre ha avuto il primogenito Filippo. In coppia arrivano la conduttrice ed ex annunciatrice di Rai Due Janet De Nardis e l'economista Mario La Torre, la showgirl Sofia Bruscoli e l'ex tronista di 'Uomini e Donne' (oggi organizzatore di eventi) Marcelo Fuentes, la showgirl Maria Monsé con l'imprenditore Salvatore Paravia, tra gli ultimi ad andarsene, a notte ormai inoltrata.