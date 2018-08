Maurizio Battista al Grande Fratello Vip: "Vado a divertirmi un po'"

Comincia a delinearsi sempre di più la "formazione" dei concorrenti che, prossimamente, faranno il loro ingresso nella casa del Gf Vip 3. Negli ultimi giorni si sono fatti i nomi di Lisa Fusco e di Gustavo Rodriguez (ancora da confermare), ma ora è direttamente uno dei concorrenti ad annunciare pubblicamente la sua presenza nella casa di Cinecittà.

Si tratta, udite udite, di Maurizio Battista che lo ha fatto sapere al suo pubblico a termine dello spettacolo teatrale tenuto a Santa Severa (provincia di Roma), qualche giorno fa.

"Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip. Vado a divertirmi un po", ha detto il comico, cogliendo di sorpresa il pubblico che, per qualche secondo, è rimasto in religioso silenzio. Poi l’applauso, perché, sicuramente, Battista sarà tra coloro che più faranno sorridere in questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Già ci immaginiamo i siparietti in romanesco con la conduttrice Ilary Blasi.

Il comico si è recentemente lasciato con la terza moglie Alessandra Moretti e, proprio per questo, è finito al centro del gossip. Ma il Gf Vip potrebbe essere per lui un modo per divagarsi e ritrovare il sorriso (quello interiore).