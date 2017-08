Eletta Miss Lazio: la più bella della Regione viene dal Collatino

Marika Palomba è stata eletta miss Lazio. La più bella della Regione è la 19enne residente al Collatino, già vincitrice a luglio della fascia di miss eleganza Lazio. La proclamazione è avvenuta ieri sera a Montalto di Castro dove la Palomba ha conquistato il titolo più ambito, nell’ultima delle undici finali regionali del 78° concorso nazionale Miss Italia. Una lunga maratona che ha visto la carovana di Miss Italia attraversare tutte le province laziali, da nord a sud, per concludersi nella località costiera della Maremma laziale che il sindaco Sergio Caci ha trasformato nella “cittadina della bellezza”.

Marika Palomba, chi è

Marika Palomba ha 19 anni e risiede a Roma al quartiere Collatino. Ha degli splendidi occhi azzurri, capelli castani ed è alta 172 centimetri. Diplomata al liceo classico, si è iscritta al primo anno di Scienze delle comunicazioni a Roma III. Pratica danza da 10 anni e ama leggere. Il suo sogno è quello di vincere Miss Italia e di diventare una "donna in carriera" nel settore moda.



Miss Cinema Lazio 2017

L'altra fascia Miss Cinema Lazio è andata alla “plurilaureata” BARBARA STORONI, 25enne di Casalpalocco, capelli biondi, occhi verdi, alta 179 centimetri. Dopo il liceo classico si è laureata in ingegneria clinica e in ingegneria biomedica (entrambe con 110 e lode), ha vinto una borsa di studio di 10 mila euro e ora sta per conseguire una terza laurea in ingegneria gestionale. Pratica pole dance e balli latino-americani, suona il pianoforte e ama il canto e la pittura. Il suo sogno è quello di diventare una brava presentatrice, il suo modello è Michelle Hunziker.

Valentina Serafini di Palombara Sabina invece eredita la fascia di Miss Eleganza Lazio. La fascia, vinta da Marika Palomba, non è cumulabile con quella di Miss Lazio.

L'evento a Montalto di Castro



L’evento, patrocinato dal Comune di Montalto di Castro e organizzato dalla Delta Events - agenzia esclusivista del concorso per la regione Lazio – è stato presentato dall’affiatatissima coppia composta da Margherita Praticò e Stefano Raucci e trasmesso in diretta Facebook sulla pagina Miss Italia Lazio da Planet TV di Montalto di Castro.



In passerella le creazioni di alta moda dello stilista dei sogni Franco Ciambella (nativo della vicina Civitavecchia), che ha presentato la collezione “Delicious Botanical Dream”, ispirata da un’eterna primavera con i suoi colori vivi che si contrappongono al color “nude”. Una silhouette rigorosa, minimalista nei tagli e nelle forme, con accenti decorativi di ricco romanticismo. Un inno alla vita.



Le 33 concorrenti in gara, egregiamente dirette dal regista Mario Gori, sono state impegnate anche in diversi quadri coreografici: con tubino nero e gioielli Miluna, con i costumi da bagno di Giadamarina, in un divertente medley di canzoni di Edoardo Vianello e, immancabile, il passaggio con il tradizionale body da gara davanti alla giuria.



Giuria presieduta dalla miss dei record Alice Sabatini - Miss Italia 2015 – e composta, tra gli altri dal Sindaco di Montalto Sergio Caci, dall Presidente della Fondazione Parco Archeologico di Vulci Carmelo Messina e dallo stilista Franco Ciambella. E ancora il produttore cinematografico Luigi De Filippis, i registi Sebastiano Rizzo ed Emanuele Berardi, la make-up artist Daniela Mariotti, il look maker Lello Sebastiani, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone e la splendida Ylenia De Valeri, terza classificata a Miss Italia nel 2006.

Le altre posizioni in classifica

Seconda classificata SARA GAUDENZI, 19enne di Civitavecchia (RM)

Terza classificata VALENTINA SERAFINI, 20enne di Palombara Sabina (RM)

Quarta classificata FEDERICA FRANCIA, 20enne di Viterbo

Quinta classificata FLAVIA PANFILI, 19enne di Pomezia (RM)



La squadra laziale, composta da 12 rappresentanti, è ora al completo e già in viaggio per Jesolo (VE) dove, dal 27 al 30 agosto, si terranno le prefinali nazionali. Qui giungeranno 210 concorrenti da tutta Italia per una durissima selezione e solo 30 di esse parteciperanno alla finalissima TV, in onda il 9 settembre su La7.