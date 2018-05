Dogman, palma d'oro al protagonista: la favola di Marcello Fonte dal Cinema Palazzo a Cannes

"Auguri Marcellino". Il Nuovo Cinema Palazzo omaggia con uno striscione il "suo" Marcello Fonte. Attore protagonista in Dogman, il film di Matteo Garrone liberamente ispirato alla storia del Canaro della Magliana, ha vinto la palma d'oro al festival di Cannes e tra le sue esperienze passate c'è anche la partecipazione alla nota occupazione di San Lorenzo.

Nato nel 1978 a Melito di Porto Salvo in Calabria vive nella Capitale dagli anni '90 quando è arrivato qui senza un soldo in tasca. Quasi una favoal. Ha fatto lavoretti di ogni genere, anche sui set cinematografici dove spesso affiancava il fratello. Ed è stato uno degli abitanti, occupanti, del Nuovo Cinema Palazzo del quartiere San Lorenzo.

Il regista Garrone lo ha notato mentre recitava in uno spettacolo di detenuti di Rebibbia. Aveva preso il posto di uno degli attore che era venuto a mancare per un malore improvviso. E qui l'amore è stato a prima vista. Quella tenerezza e quell'umorismo fuori dal comune lo hanno stregato. Proprio come Fonte ha stregato gli spettatori in questi giorni nelle sale, con quel suo modo di pronunciare "amooore" (parola scritta anche nello striscione a San Lorenzo), mentre si prende cura dei suoi cani che è già un tormentone. Il resto è storia nota, da non perdere nei cinema.