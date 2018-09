Maneskin, 'Torno a casa' è il nuovo singolo: flash mob a piazza del Popolo per presentarlo

Video embed dalla pagina facebook Måneskin World Fan Club

I Maneskin tornano a casa. Hanno deciso di dare fisicità al loro nuovo singolo, torno a casa, tornando per le strade della Roma. Così, nella piazza teatro delle guerre tra adolescenti emo e truzzi, stamattina è comparso Damiano con la sua band, quella che un anno fa sbancava X Factor e che dopo un singolo di successo, è caduta nel dimenticatoio. Ora prova a rilanciarsi, provando a non finire nell'oblio degli ultimi vincitori dei talent.

Una ritorno in strada per un bagno di folla dei fan, ma soprattutto di fotografi e giornalisti accorsi per immortalare la performance dei quattro giovanissimi romani. Un'esibizione che non resterà isolata: i Maneskin infatti si esibiranno in centro a Milano, la città che più di ogni altra ha consacrato il loro successo.

Partirà sabato 10 novembre, invece, il tour che li vedrà protagonisti sui palchi delle principali città italiane per quindici date: un nuovo imperdibile show che non mancherà di travolgere il pubblico con la carica e l'irriverenza, proprie dei grandi miti del rock'n'roll e caratteristica del giovane gruppo.

La band continua a collezionare importanti riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore, doppio disco di platino per il loro inedito "Chosen", un platino per l'omonimo EP di debutto e un'ulteriore certificazione platino per "Morirò da re".

CALENDARIO TOUR AUTUNNALE 2018

sabato 10 novembre 2018 – SENIGALLIA (ANCONA) – MAMAMIA – DATA ZERO

mercoledì 14 novembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL – NUOVA DATA

giovedì 15 novembre 2018 - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

sabato 17 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON – SOLD OUT

domenica 18 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON

venerdì 23 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE – SOLD OUT

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE – SOLD OUT

venerdì 30 novembre 2018 – BARI - DEMODE'

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA - GRAN TEATRO MORATO

domenica 9 dicembre 2018 - VENARIA (TORINO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL – SOLD OUT

venerdì 14 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO – SOLD OUT

giovedì 20 dicembre 2018 – MILANO – FABRIQUE – NUOVA DATA