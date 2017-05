Concerto 1 maggio a Roma: problemi di salute per Benvegnù e 'Sfera Ebbasta', annullate le esibizioni

Il cantante Paolo Benvegnù non sarà sul palco del Concerto del 1 maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nella serata di venerdì è stato colto da un lieve malore al termine di un'esibizione.

L'artista, ricoverato in ospedale a Bologna per accertamenti, dovrà anche rimandare le prossime date del suo tour. Per lui, si legge in un comunicato, è stato deciso "un più prudente periodo di riposo che lo riporterà sui palchi italiani fra qualche settimana".

A Roma Benvegnù avrebbe dobuto esibirsi in coppia con Marina Rei. La cantante sarà comunque accompagnata dal vivo dai musicisti della band del cantante durante il Concertone organizzato dai sindacati.



Al forfait di Benvegnù si aggiunge quello di un altro cantante, Sfera Ebbasta. Questa la nota stampa dell'ufficio stampa del 1 maggio.

Si informa che SFERA EBBASTA non parteciperà oggi al CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA per motivi di salute. Di seguito l’annuncio appena pubblicato dall’artista sul suo profilo Instagram ufficiale: Mi scuso con tutti i presenti, ma oggi purtroppo non mi esibirò al Concerto del 1° Maggio per motivi di salute. Arriverò presto a Roma con il mio tour quindi non preoccupatevi