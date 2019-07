Rai Radio2, show a porte aperte dei Lunatici nel cinquatennale dell'allunaggio

E' il programma rivelazione dell'anno. Non a caso alla prima edizione ha vinto il prestigioso premio Biagio Agnes per quanto riguarda le radio. E adesso il format "I Lunatici" apre al pubblico le porte della diretta. In occasione del cinquantennale dall'allunaggio, sabato venti luglio, alcuni tra gli affezionati fan del programma notturno di Rai Radio2 potranno assistere alla diretta dalla mezzanotte all'una e trenta negli storici studi di Via Asiago 10.

Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che hanno esordito su Radio2 lo scorso 10 settembre, hanno messo al centro del loro viaggio radiofonico proprio gli ascoltatori, sempre protagonisti con i loro messaggi e con le loro telefonate allo 063131. Ogni notte in diretta è stato possibile ascoltare, oltre che le interviste ai personaggi più importanti del nostro panorama politico, culturale e artistico, opinioni, storie e testimonianze da parte di tante persone, di ogni tipo. Dai lavoratori notturni agli insonni, dai professori universitari agli studenti, dai camionisti ai medici, dagli infermieri ai pazienti, dai sacerdoti alle escort o ai gigolò.

Chissà se alcune di queste persone saranno presenti il 20 luglio in Via Asiago. La prima puntata a porte aperte dei lunatici di Rai Radio2 promette spettacolo. Il consiglio, per chi non è riuscito ad assicurarsi un posto in prima fila, è sicuramente quello di restare incollato alla radio. Se ne sentiranno delle belle.