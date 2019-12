Si accende il Natale in via Borgognona: luminarie autofinanziate dai commercianti

Non solo via del Corso, via dei Condotti. Nn solo l'albero illuminato in piazza Venezia: le luminarie raggiungono anche un'altra storica via del centro. Si tratta di via Borgognona che si accende a festa grazie all'impegno dei commercianti.

Luminarie autofinanziate in via Borgognona

Proprio come accaduto lo scorso San Valentino, anche per il periodo natalizio, gli esercenti di via Borgognona si sono impegnati per allestire la bellissima stradina del centro storico. "Ci siamo autofinanziati per realizzare questo progetto che risulta essere molto apprezzato da tutti i passanti", ha spiegato uno dei commercianti.

Si tratta di un allestimento nuovo e mai proposto ed elegante che riprende i classici soggetti natalizi - dalle palline agli alberi di Natale ai pacchi regalo, rivisitandoli in chiave moderna con delle forme geometriche stilizzate .

Di seguito alcune immagini delle luminarie natalizie autofinanziate di via Borgognona a Roma: