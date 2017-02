Specializzando dal Sant'Andrea alla Tanzania: Luca Brasili in partenza con Medici con l'Africa Cuamm

Si chiama Luca Brasili, è un giovane specializzando in pediatria all’ospedale Sant’Andrea di Roma, e si prepara a partire per la Tanzania con Medici con l’Africa Cuamm. Romano, 29 anni, passerà sei mesi a fianco di un tutor del Cuamm nell’ospedale di Tosamaganga, all’interno del progetto Jpo dell’organizzazione, riservato agli specializzandi italiani.

Nell’ospedale di Tosamaganga, nel quale nel 2015 si sono registrati oltre 3.000 parti e si sono fatte 7.000 vaccinazioni, Luca Brasili lavorerà nella pediatria, nell’unità per i bambini malnutriti e nella neonatologia, recentemente inaugurata grazie al progetto "Prima le mamme e i bambini", che mira a garantire il parto sicuro per le donne e l’assistenza alimentare per i loro figli.



Non è la prima volta che Luca Brasili parte per l’Africa, già nel 2010 aveva passato un mese in Kenya, quando era ancora studente di medicina: "È stata un’esperienza formativa – racconta – ma mi sentivo anche di non poter essere veramente utile, così mi sono ripromesso di ritornare in Africa quando sarei stato veramente un medico, per fare la mia parte. Io ho sempre voluto fare il pediatra e l'Africa mi ha sempre attirato: lì ci sono tassi di mortalità infantile che qui non riusciamo nemmeno a immaginare. Non sopporto l’idea che un bambino possa morire per la mancanza di cure adeguate, spero di poter dare il mio contributo lavorando con i piccoli pazienti più critici e bisognosi".



Come Luca Brasili anche un’altra specializzanda romana è partita per Tosamaganga con Medici con l’Africa Cuamm: nello stesso ospedale infatti ha lavorato per 10 mesi, tra il 2015 e il 2016, Sara Chiurchiù, che sarà tra i protagonisti della serie TV "Ciao mamma, vado in Africa", in onda su TV2000 tra il 14 e il 18 febbraio, che racconta l’Africa attraverso gli occhi dei giovani di Medici con l’Africa Cuamm.



La partenza di Luca Brasili rinforza il rapporto tra Medici con l’Africa Cuamm e Roma, dove è da tempo attivo il gruppo di appoggio Medici con l’Africa Cuamm - Roma, che con le sue iniziative di sensibilizzazione aiuta a diffondere i valori di Medici con l’Africa Cuamm e a portare l’attenzione sul tema della salute dei più poveri in Africa. Sono 42 i medici e i volontari originari della capitale partiti con il Cuamm per l’Africa.



È possibile sostenere il lavoro dei medici del Cuamm con una donazione su c/c postale 17101353 e online su www.mediciconlafrica.org; con 40 euro è possibile garantire il parto assistito a una futura mamma.