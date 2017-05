Roma in fila per Los Pollos Hermanos: "Il pollo fritto è la nostra metanfetamina"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un fiume di persone ha invaso via Cavour ieri pomeriggio per l'apertura del fast food di Breaking Bad

In coda per almeno un'ora. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 maggio, in via Cavour, nel cuore della Capitale, dove tanti ragazzi e adulti hanno atteso con pazienza pur entrare nel famoso fast food "Los Pollos Hermanos". Non solo per una porzione di pollo fritto, ma per sentirsi protagonisti, almeno per pochi minuti, della nota serie tv Breaking Bad, e del suo spin off Better Call Soul, entrambe prodotte da Netflix, organizzatrice dell'iniziativa a Roma e a Milano.

Più di 400 chili di pollo per soddisfare migliaia di appassionati che già sulle pagine facebook ufficiali dell'evento avevano annunciato la loro partecipazione.

Porte aperto a Los Pollos Hermanos anche oggi pomeriggio, sempre dalle 18:30 in poi.