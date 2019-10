Tra l'ex Snia e il Cinema Aquila torna Logos: quest'anno la parola festeggiata è 'futuro'

E' 'futuro' la parola festeggiata quest'anno da Logos - Festa della parola che ogni anno viene organizzata nel V municipio tra gli spazi del Nuovo Cinema Aquila, del Csoa eXSnia, Parco Delle Energie Ex Snia Via Prenestina, Lago Exsnia. Il festival, arrivato alla sua nona edizione, è iniziato ieri 23 ottobre e continuerà fino a domenica 27.

"Anche quest'anno" si legge nella presentazione "comporremo il vocabolario del mondo che vogliamo vivere. Cinque giorni di letteratura, musica, cinema, arte, teatro, fumetto. Cinque giorni di scambi, esperienze, lotte e testimonianze per confrontarsi sulla parola di questa nona edizione. Parola festeggiata #FUTURO".

Logos è un’Ecofesta, con un contenuto di plastica ridotto a zero durante le giornate grazie all’uso di materiali compostabili o riutilizzabili, cucina a km zero e raccolta differenziata negli spazi. Come sempre chi partecipa è soggetto attivo nella costruzione del mondo che vogliamo vivere!

Ecco il programma

★ MERCOLEDÌ 23 Ottobre ★

al NUOVO CINEMA AQUILA

MATTINA CON LE SCUOLE

10.00 Comizi d’Amore | Pier Paolo Pasolini| Italia 1964 | (92’). Proiezione e dibattito.

Prolusione di Raffaele Rivieccio.

17:00 Inaugurazione mostra Futuro anteriore, la creatività antagonista. Arti visive e comunicazione sociale degli anni ’70.

Il ’77 nelle fotografie di Tano d’Amico, le tele di Rocco Palamara, i manifesti della collezione de L’Archivio dei Movimenti – Roma.

18:00 The Island President | Jon Shenk | USA 2011 | (101’).

Proiezione preceduta dalla videoconferenza con Mohamed Nasheed, Presidente del Partito Democratico Maldiviano e già Presidente della Repubblica delle Maldive, protagonista del documentario.

Con Luca Falconi (Geologia senza Frontiere Onlus), Centro Internazionale Crocevia, Terre di Confine Film Festival, Fridays For Future – Roma, Re:Common.



★ GIOVEDÌ 24 Ottobre★

✔ INCONTRI

10:00 Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale) | Qui deinde fit? Costruire il futuro dalla storia. [T]

18:00 La sanità di ieri, la sanità di domani: un percorso di lotta | Con Giorgio Ferrari, Graziella Bastelli, Antonella Bonucci.

A cura de L’ Archivio dei Movimenti – Roma, il Coordinamento Sanità. [C]

(Nello spazio dell’incontro sarà allestita una selezione di manifesti dal fondo.)

✔ PRESENTAZIONI

18:00 Ella Baffoni, Peter Kammerer ~ Aldo Natoli. Un comunista senza partito ~ Edizioni dell’Asino | Con Ella Baffoni, Peter Kammerer. Modera Michele Colucci (CNR). [G]

19:00 Testate@Logos ~ DinamoPress | Esiste un futuro per Roma? Tra lotte utopiche e realtà distopiche delle Città Eterna. Con Rossella Marchini (DinamoPress), Sarah Gainsforth (DinamoPress), Vanessa Bilancetti (DinamoPress). [P]

20:00 Carmelo Calderone ~ Taxo ~ Lavieri Edizioni | Con Carmelo Calderone. [P]

✔ CINEMA

20:30 Rassegna Cinema Palestinese. [C]

Selezione Al Ard Doc Film Festival – مركز التوثيق الفلسطيني

A cura dell’Associazione Amicizia Sardegna Palestina.

Chadhaya el Ahlem – Dream Fragments | Bahïa Bencheikh-El-Fegoun | Algeria (2018) | (75′)

The Sound of Alleys | Nedal Hassan | Palestina (2018) | (15’)

Exodus of a Refugee | Mahmoud Farajallah | Palestina (2015) | (11’)

✔ MUSICA

22:00 Bobo Rondelli nel concerto/recital Cos’hai da guardare. [T]



★ VENERDÌ 25 Ottobre ★

✔ WORKSHOP

10:00 Laboratorio Naturalistico con la scuola primaria Carlo Pisacane | A cura di Stalker/LudOfficina Mompracem. [L]

✔ INCONTRI

18:00 Salvatore Ricciardi ~ Esclusi dal consorzio sociale; Alessandra Caciolo, Stefania Zanda ~ I limoni non possono entrare. Storie di donne dal carcere ~ Ortica Editrice.

Con Salvatore Ricciardi, Anna Caciolo, Stefania Zanda. A cura di Anomalia – Centro di documentazione anarchica. [G]

✔ PRESENTAZIONI

17:00 L’Organizzazione ~ Cannibali e Re. Modera Cristiano Armati. [G]

19:30 Testate@Logos ~ Napoli MONiTOR: Stato delle città. Seminario d’inchiesta indipendente. [P]

20:30 AA. VV. ~ Omaggio al Rojava. Il fronte siriano, la rivoluzione confederale e la lotta contro il jihadismo raccontati dai combattenti internazionali YPG ~ Red Star Press. Con Davide Grasso, “Lele”. Introduce Sandro Moiso (Carmilla on line). [P]

✔ CINEMA

21:00 Sport Popolare presenta:

Istanbul United | Farid Eslam, Oliver Waldhauer | Turchia 2014 (84′)

✔ MUSICA

22:00 DjSet Rotas in Back tu de Future! La risposta è dentro di Trash. [T]



★ SABATO 26 Ottobre ★

Alle 16:00 NO-ME presenta 2029 Semantic Guerriglia, un board game per prepararci alla distopia semantica che verrà. Tutt* contro tutt* e tutt* contro l’Intelligenza Artificiale Collettiva.

Sono previsti due turni, 16:00/17:00 e 17:00/18:00. Per iscrizioni, scrivere a guerriglia@no-me.space e indicare l’orario scelto.

✔ PRESENTAZIONI

15:00 Lenina Giunta, Massimiliano Micheli ~ Capitan Calamaio e la regina Katrame ~ Momo Edizioni. [G]

18:00 Selene Pascarella ~ Pozzi. Il diavolo a Bitonto ~ Edizioni Alegre | Con Selene Pascarella, Luca Moretti. [G]

19:00 Roberto Recchioni feat. Il Muro del Canto ~ RSDIUG. Roma Sarà Distrutta In Un Giorno ~ Feltrinelli Comics | Con Roberto Recchioni, Alessandro Pieravanti…in rime e musica. [T]

20:30 AA. VV. ~ Future. Il domani narrato dalle voci di oggi ~ Effequ | Con Djarah Kan, Sonia Sabelli, Karima 2G. [T]

A seguire: Karima 2g Dj Set (afro-futurismo)

✔ WORKSHOP

11:00 SCIENZiatE. Esperienza di divulgazione scientifica | A cura di The Science Zone – Associazione di Divulgazione Scientifica. [S]

16:30/18:00 Narrazioni Tossiche | A cura di Selene Pascarella. [O]

Seminario aperto: partecipa iscrivendoti a parola@anche.no

✔ INCONTRI

12:00 Selvaggio Est: il parco che verrà. Disegnamo insieme il futuro del Lago Bullicante e dell’intera fabbrica della Snia Viscosa. Con Forum del parco delle Energie, Re:Common, Stalker, Massimiliano Tabusi. [O]

16:00 Testate@Logos ~ Scomodo | Presente. A seguire Il futuro delle città, tavola rotonda. Con Radio Onda d’Urto – Brescia, XM24 – Bologna, CdQ Pigneto Prenestino – Roma, Napoli MONiTOR – Napoli. [G]

17:30 Danilo Licciardello, Simone Ciani ~ NBT: i Nuovi O.G.M. Proiezione e dibattito | Con Danilo Licciardello, Mauro Conti, Antonio Onorati (Centro Internazionale Crocevia). [C]

18:00 The future belongs to those who can see it. Dialoghi fotografici a cura di FunzillaFest: Habitat. Qual è la nostra casa | Con Eleonora Camilli, Michele Cirillo, Alessandro Vitali. Modera Paolo Cardinali. [O]

18:00 Il futuro della Palestina | Con Haneen Zoabi (Assemblea Nazionale Democratica – BALD), Wasim Dahmash. A cura dell’Unione Democratica Arabo Palestinese. [P]

19:30 Dialoghi a stampa. Christian Raimo ~ Contro l’identità italiana ~ Einaudi; Erre-Push, Zerocalcare ~ Prossima fermata, una storia per Renato ~ Kairos | Con Christian Raimo, Erre-Push, comitato Madri per Roma Città Aperta, Modera Elementi di Kairos. [P]

21:00 Catalogna. Laboratorio del futuro | Con David Bou (La Directa), Stefano Portelli (O.A.C.U. | Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, Università di Barcellona), Carles Sánchez Riera (Biblioteca libertaria La Hoguera), Sandro Moiso (Carmilla on line). [P]

✔ CINEMA

21:00 Maratona Spaghetti Sci-Fi: Anthony Dawson. Echi dal futuro | Introduce Roberto Silvestri. [C]

I Criminali della Galassia | Italia 1965 | (93′)

I Diafanoidi vengono da Marte | Italia 1965 | (97′)

Il Pianeta Errante | Italia 1966 | (80′)

La Morte Viene dal Pianeta Aytin | Italia 1967 | (78′)

✔ MUSICA

22:00 AstarbeneCrew Dancehall. [T]

✔ BAMBIN*

15:00/17:00 Capitan Calamaio e la Regina Katrame | Laboratorio di disegno e spettacolo in musica. Con Macchiolina. [T]



★ DOMENICA 27 Ottobre ★

✔ WORKSHOP

11:00 Forni comunitari: grani antichi, future pratiche. [P]

14:00 Domani apro una libreria | A cura di Libreria l’Eternauta, Anomalia – Centro di documentazione Anarchica, Red Star Press. [G]

15:00 SCIENZiatE. Esperienza di divulgazione scientifica | A cura di The Science Zone – Associazione di Divulgazione Scientifica. [S]

15:00/18:00 L’inatteso a Roma Est. Invito pubblico. A cura di Stalker/NoWorking. [L]

✔ INCONTRI

15:00 Università delle Lingue: la parola #futuro nelle lingue degli studenti delle scuole d’italiano | A cura di Ella Baffoni. [G]

18:00 Testate@Logos ~ Jacobin Italia | Apocalypse No. Con Giulio Calella (Jacobin Italia), Gaia Benzi (Jacobin Italia), Andrea Capocci (Dipartimento di Fisica | Università la Sapienza di Roma), un delegato da FridaysForFuture – Roma. [T]

✔ PRESENTAZIONI

16:30 Tano D’Amico ~ Guerra ai poveri. La resistenza del Movimento per il Diritto all’Abitare ~ Red Star Press | Con Tano D’Amico, Cristiano Armati (Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa), Paolo Di Vetta (Blocchi Precari Metropolitani), un delegato Asia-Usb. [G]

✔ MUSICA

20:30 Amanuensi nello Spazio: digressioni sincopate su Astratti. Operette Amorali (Lorusso Edizioni) | Con Massimo d’Auria l’Eternauta, Giovan Bartolo Botta il Samurai, Carlo Conti il Free Jazzist, Antonio Sinisi l’Amanuense. [P]

✔ CINEMA

19:30 Urban Nature – The Brachen of Berlin | Matthew Gandy (2017) | (72′) [C]

✔ EDITORIA

Saranno a Logos per proporci il loro catalogo le case editrici:

66thand2nd

Alegre Edizioni

Barta Edizioni

Chance Edizioni

Gorilla Sapiens Edizioni

Edizioni Il Galeone

Editrice il Sirente

Inknot Edizioni

La Ruota

Lavieri

Lorusso Editore

Momo Edizioni

Nova Delphi Libri

O Barra O edizioni

Rina Edizioni

Red Star Press – Hellnation Libri

Sinnos editrice

Strade Bianche Libri

Le librerie: Anomalia – Centro di documentazione anarchica, L’Eternauta, La Pecora Elettrica, Libreria Nomade.

✔ MOSTRE

NUOVO CINEMA AQUILA. Spazio Mezzanino, 23-27 ottobre.

Futuro anteriore, la creatività antagonista | Il ’77 nelle fotografie di Tano D’Amico, nelle tele di Rocco Palamara e nei manifesti del Movimento.

A cura de L’Archivio dei Movimenti – Roma.

Parco delle Energie. Spazio Serra, 24 – 27 ottobre

SCIENZiatE! Alla alla scoperta di sei donne curiose e tenaci che hanno cambiato il mondo scientifico.

A cura di The Science Zone – Associazione di Divulgazione Scientifica.



Il parco che verrà. Mostra di disegni degli alunni della Scuola Primaria Alberto Manzi/Enrico Toti del Pigneto.

Durante il Global Strike for Future dello scorso 24 maggio, le bambine ed i bambini del Pigneto partecipano ad un’azione di comunicazione del quartiere per rivendicare al Lago ed al complesso Ex-Snia lo status di Monumento Naturale. Il loro immaginario tratteggia un futuro ‘indispensabile’: quello di un parco, conquistato alla tutela e destinato alla cura ambientale di un territorio soffocato da cemento e smog.