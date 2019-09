"Locarno a Roma" per la prima volta a CineVillage Parco Talenti

Nell’ambito del progetto Il cinema attraverso i Grandi Festival si rinnova l’appuntamento con Locarno a Roma, rassegna attesa dagli appassionati di cinema giunta alla 19° edizione, che si svolgerà dal 5 all’8 settembre, per la prima volta all’interno del CineVillage Parco Talenti, cuore verde del Terzo Municipio di Roma.

Locarno a Roma, la rassegna

L'iniziativa fa parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, in collaborazione con SIAE, con il contributo della Regione Lazio per la promozione dei Fondi Europei. Organizzata da ANEC Lazio, in collaborazione con il 72° Locarno Film Festival, Fondazione Cinema per Roma I CityFest, Ambasciata Svizzera in Italia e Istituto Svizzero di Roma (ISR), l’evento propone una selezione di titoli, tutti proiettati in versione originale con i sottotitoli in italiano, per offrire al pubblico romano una finestra privilegiata sulla prestigiosa kermesse svizzera.

La manifestazione, che anche quest’anno si appresta a offrire al pubblico un programma variegato e inclusivo, porta nella Capitale alcuni titoli più rappresentativi provenienti dalle diverse sezioni della 72° edizione del Locarno Film Festival. A cominciare dal Concorso Internazionale, dal quale arriva il film premiato per la Miglior Regia, Les enfants d’Isadora dell’autore francese e ballerino Damien Manivel. Unendo le sue due passioni, il cinema e la danza, Manivel riesce a dar vita a una storia che è allo stesso tempo un omaggio alla rivoluzionaria ballerina americana Isadora Duncan e una leggiadra coreografia filmata.

Sempre dal Concorso approdano in rassegna l’inglese Cat in the Wall delle registe Mina Mileva e Vesela Kazakova, storia vera di un gatto intrappolato in un muro che cambia le vite di migranti speranzosi, truffatori e brexiteers imborghesiti e A Girl Missing (Yokogao) del giapponese Kôji Fukadi che accarezza il tema del doppio attraverso un’intricata storia di vendetta e rapimenti. Dalla sezione Cineasti del presente si affaccia nella Capitale Nafi’s Father (Baamum Nafi), opera prima del senegalese Mamadou Dia, vincitore del Pardo d’oro Cineasti del presente e del Premio per la migliore opera prima. Un toccante racconto di un conflitto familiare espresso attraverso due fratelli dalle vedute diametralmente opposte che si apre man mano sul tema dell’integralismo religioso. Sempre da Cineasti del presente il film della regista svizzero peruviana Klaudia Reynicke, Love Me Tender, sorprendente e coraggioso manifesto che dipinge con stile e umorismo un’antieroina alle prese con le proprie paure. A introdurre il film sarà presente uno dei protagonisti, Antonio Bannò.

Chiude la selezione, Camille, vincitore del Premio del pubblico della sezione Piazza Grande, dell’autore francese Boris Lojkine, toccante parabola su una fotoreporter giovane e idealista che si reca nella Repubblica Centrafricana per coprire l’imminente guerra civile. Un dramma sui gravi conflitti dell’Africa nera che spesso l’Occidente preferisce non vedere.

La rassegna quest’anno sarà impreziosita da uno speciale evento inaugurale che punta ad abbinare due eccellenze artistiche quali Cinema e Musica. Giovedì 5 settembre alle ore 20:30, dopo i saluti istituzionali, la serata si apre infatti con l’esibizione della Aureo Orchestra, trio composto da Marco Testoni, Sabrina Zunnui e Guido Benigni che si esibisce in un concerto dal titolo "Musiche e storie di cinema" nel quale saranno reinterpretate le colonne sonore di numerosi film, oltre a canzoni, racconti, aneddoti, brani inediti e temi strumentali.

Il programma completo della manifestazione è disponibile online sul sito www.aneclazio.com mentre per tutti gli aggiornamenti durante la rassegna, è possibile consultare le pagine Facebook ( Locarno & Venezia a Roma) e Instagram (locarnoeveneziaaroma) . In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno presso il Multisala Lux, in via Massaciuccoli, 33.

Pertanto si raccomanda di contattare, almeno un’ora prima dell’inizio della proiezione, uno dei seguenti numeri: 06-82003384 / 320-4152406 o di consultare la pagina Facebook dell’evento.

INGRESSI

Intero: 7 euro

Ridotto: 6 euro (per over 65, Studenti Universitari, Iscritti SNCCI, Studenti di: Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté, Centro Sperimentale di Cinematografia, possessori Lazio Youth Card e Bibliocard).

Fidelity card: ogni 5 ingressi, 1 è in omaggio