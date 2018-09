Harry Totter, il Capitano come il maghetto: 12 librerie aperte di notte per l'uscita del suo libro

Francesco Totti come Harry Potter. Dopo le lunghe file davanti le librerie di qualche anno fa per l'uscita del maghetto, i lettori torneranno a incontrarsi di notte, questa volta per l'ex capitano della Roma. Nella notte tra domani e giovedì, infatti, 12 librerie Mondadori di Roma e dintorni terranno straordinariamente aperte le porte tra le ore 00.01 e le ore 2 per offrire ai fan di Francesco Totti la possibilità di acquistare il libro 'Un capitano' (Rizzoli) e partecipare a un concorso per incontrarlo.

Dodici fortunati lettori vinceranno l'ingresso alla serata che si terrà giovedì al Colosseo, a cui parteciperà l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, istituzione cui l'autore e la casa editrice Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l'attività di assistenza e ricerca. Per la realizzazione della serata, Rizzoli si è impegnato a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani all'interno del Parco Archeologico del Colosseo.

Queste le dodici librerie che resteranno aperte: - Mondadori Bookstore Roma, Piazza Cola di Rienzo 81; Mondadori Bookstore Roma, Via Appia Nuova 51; Mondadori Bookstore Roma, Via Piave 18; Mondadori Bookstore Roma, Via Conca d'Oro 337; Mondadori Bookstore Roma, Via Tuscolana 771/771/a; Mondadori Bookstore Aprilia, Via dei Lauri 132; Mondadori Bookstore Frosinone, Via Aldo Moro 223; Mondadori Bookstore Viterbo, Piazza della Rocca 29; Mondadori Bookstore Rieti, Via Roma 61; Mondadori Bookstore Ladispoli, Viale Italia 124; Mondadori Bookstore Albano Laziale, Corso G. Matteotti 201; Mondadori Bookstore Tivoli, Via Palatina 38.