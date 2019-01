'Passeggiando per la periferia romana': guida non convenzionale delle borgate

Un po' guida turistica un po' esplorazione intima della mappa della città. Un po' libro di storia un po' manuale di avvicinamento alle borgate della Città Eterna. 'Passeggiando per la periferia romana' si può leggere comodamente seduti sul divano di casa ma è soprattutto un libro che invita a camminare e a vedere con i propri occhi. Dopo alcune pagine di premessa e un'introduzione che ripercorre le tappe della nascita di queste particolari periferie peculiari della Capitale d'Italia fin dagli anni trenta, parte un tour per le 12 borgate ufficiali, prevalentemente nate per dare una casa agli sfollati dalle operazioni di sventramento del centro storico eun tetto sulla testa alla popolazione immigrata dalle altre regioni italiane. Si tratta di Acilia, Primavalle, Val Melaina, Tufello, San Basilio, Pietralata, Tiburtino III, Borghetto Prenestino, Quarticciolo, Borgata Gordiani, Tor Marancia, Trullo.

Proprio mentre le città europee si interrogano (e si ribellano) sugli effetti devastanti del turismo di massa sulla vivibilità cittadina, l'autrice di 'Passeggiando per la periferia romana', Irene Ranaldi, sociologa, con l'associazione Ottavo Colle di cui è presidente organizza camminate nei quartieri che mai avrebbero pensato di poter essere attraversati e narrati con la stessa passione che si presta ad una visita al Colosseo. Irene Ranaldi, che ha studiato a lungo gli effetti della gentrification, racconta le borgate romane con un occhio curioso e preparato, stando ben attenta a non sfruttare la fascinazione che lo 'urban safari' esercita sui turisti.

Preferisce prendere quella che è sempre apparsa come una storia minore ed elevarla a guida per mete degne di esplorazioni urbane, per luoghi da conoscere di persona. Irene Ranaldi, realtà o finzione narrativa che sia, lo ha pensato per due amici di New York. Le sue parole sono un invito a turisti curiosi e attenti. Ma sono anche, e soprattutto i romani, a dover sfogliare questo libro e a scoprire che forse hanno ancora molto da vedere in questa città.

'Passeggiando per la periferia romana. La nascita delle borgate storiche'

Ed. Iacobelli Editore

111 pagine; 12 euro

