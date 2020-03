"Libri Come", festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica

Torna da giovedì 12 a domenica 15 marzo "Libri Come", la Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Libri Come, edizione 2020

Ogni anno Libri Come si presenta con una doppia aspirazione: costituire un momento di festa e di incontro del pubblico dei lettori ma anche offrire uno spazio di osservazione critica e di riflessioni sui temi e i conflitti del nostro tempo.

Due aspetti che vengono combinati nella scelta degli scrittori e delle scrittrici invitate: accanto ai più amati e ai più attesi, quelli in grado più di altri di proporre qualcosa di originale, di problematico, spesso di disturbante. La complessità della letteratura contemporanea, la sua pluralità linguistica e tematica ci ha aiutato in questi anni a proporre incontri spesso illuminanti. E basterebbe scorrere i programmi passati per scoprire quante esperienze letterarie e non solo strettamente letterarie Libri Come ha permesso di conoscere e apprezzare.

Presentazioni di libri, interviste, letture, spettacoli, dialoghi, lezioni. Forme diverse di coinvolgimento che contrassegnano Libri Come fin dalla sua prima edizione, che rispettano un’idea plurale della letteratura e evidenziano la relazione tra i protagonisti di questa festa: i libri e i loro lettori.

Libri Come ... Coraggio

La parola scelta quest’anno per indicare un filo rosso tra le decine di appuntamenti è avvincente come una sfida. Coraggio vuole infatti dire o indicare molte cose: un sentimento individuale, un atteggiamento collettivo, una virtù civile, un valore sociale ma non solo. Basta sfogliare un dizionario per scoprire quanti significati distinti può assumere un termine così nobile e antico. E’ un mondo largo, quello del coraggio, e le tante voci che saranno ospitate nelle giornate di Libri Come aiuteranno ad ampliarlo ancora. Si può infatti essere coraggiosi e coraggiose in campi e in modi diversi che rispecchiano la natura contraddittoria del nostro presente: sospeso tra sfide nuove ed entusiasmanti (la sostenibilità ambientale, i nuovi diritti) e minacce antiche (muri che si alzano, libertà che tornano in discussione).

Si ascolterà e si discuterà di questo a Libri Come e alla fine, in quanto comunità di lettori e di cittadini se ne uscirà arricchiti e soprattutto -impossibile non sperarlo quest’anno - incoraggiati: a leggere e a pensare.