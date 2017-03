Libri Come, a Roma una festa del libro per superare tutti i confini

Oltre cento incontri con trecento scrittori. Nomi come Ian McEwan, Emmanuele Carrere, ma anche Juan Pablo Escobar, Paul Betty, Vladimir Sorokin, insieme a Serio Rizzo e Gian Antonio Stella, Zerocalcare, Pif. Dal 16 al 19 marzo l'Auditorium Parco della Musica di Roma ospita l'ottava edizione di Libri Come, "che apre una una stagione di manifestazioni dedicate alla letteratura, anticipando Tempo di Libri a Milano e il Salone del Libro di Torino", come ricorda Marino Sinibaldi, curatore della manifestazione insieme a Michele De Mieri e Rosa Polacco, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Il tema scelto quest'anno è Confini. "Si tratta di una festa inserita nel sistema della città", dice Sinibaldi e i confini che Libri Come ha deciso di esplorare quest'anno sono prima di tutto quelli dello stesso Auditorium, aprendosi completamente a Roma. L'inaugurazione di quest'anno consiste in un evento "monstre" che coinvolge 14 biblioteche comunali di Roma, sparse in tutto il territorio della Capitale: alla stessa ora, giovedì 16 marzo alle ore 19, quattordici autori per altrettanti libri andranno in scena con la stessa modalità: prima il racconto da parte degli autori del legame con i libri e con la biblioteca, poi la presentazione del libro e il dialogo con i presenti. Il sistema delle biblioteche rappresenta la capillarità della cultura, ha spiegato l'ad di Musica per Roma José R. Dosal, secondo il quale "Roma è capitale del libro, non solo del cinema o dei musei". La chiusura della manifestazione invece sarà affidata al decennale de "La casta" di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, uno dei migliori esempi per mostrare la capacità del libro di parlare del presente.

Ma questa è solo una delle tante novità di Libri Come 2017, che lascia il tradizionale Spazio Garage dell'Auditorium per occupare sale più piccole all'interno dello spazio progettato da Renzo Piano, luoghi più raccolti e più adatti a presentare i libri e offrire la concentrazione che questi incontri meritano. "Faremo parlare gli autori del nostro tempo, come la loro scrittura è influenzata dai tempi che corrono e dai confini, aiutandoci così a comprendere meglio il presente", ha ribadito Sinibaldi.

Come ogni anno, Libri Come prevede conferenze, presentazioni, dialoghi, reading, spettacoli, lezioni, mostre, laboratori, proiezioni, incontri per le scuole.

VENERDI’ 17 MARZO

ORE 18

Sala Ospiti

Ilaria Capua

I confini della ricerca

con Rossella Panarese

Ingresso 3 euro

AuditoriumArte – Studio 1

Premio Rai - La Giara. Ilaria Tomassini , Le tre vite di Arturo Ferraro , Rai-Eri. Con Guido Barlozzetti e Domenico De Masi , Letture di Marina Tagliaferri

Studio 2

Massimiliano Virgilio , L'americano , Rizzoli. Con Alessandro Leogrande

Studio 3

Marco Truzzi , Sui Confini , Exorma. Con Raffaele Lupoli



ORE 19

Sala Ospiti

Giuseppe Montesano

Come un lettore selvaggio

con Andrea Cortellessa

Ingresso 3 euro



AuditoriumArte - Studio 1

Manuela Diliberto , L'oscura allegrezza, La Lepre. Con Michelangelo Iossa e Pif

Studio 2

Marco Lodoli , Il fiume , Einaudi. Con Claudio Piersanti

Studio 3

Calendario Civile , Donzelli. Con Alessandro Portelli, Umberto Gentiloni, Vanessa Roghi

ORE 20

AuditoriumArte – Studio 1

#SenzaConfini. Reading a cura di @Stoleggendo. Con Gaja Cenciarelli, Mario De Santis, Diego De Silva, Paolo Di Paolo, Stefano Feltri, Florinda Fiamma, Andrea Marcolongo, Francesco Musolino, Carmen Pellegrino, Stefano Petrocchi

Studio 2

Enzo Ciconte , Borbonici, patrioti e criminali , Salerno editrice. Con Giovanni Tizian

Studio 3

Federica Fantozzi , Il Logista , Marsilio. Con Marco Damilano e Stella Prudente

ORE 21

Teatro Studio Gianni Borgna

Mauro Covacich, Emanuele Trevi

Come un luogo

in dialogo

Ingresso 3 euro

AuditoriumArte - Studio 1 ore 21

Versi (non solo) d'amore e prose (non solo) di romanzi. A cura di Andrea Cortellessa e Vincenzo Ostuni. Con Maria Grazia Calandrone, Nicola Lagioia, Tommaso Ottonieri,

Francesco Pecoraro, Laura Pugno, Sara Ventroni

Studio 2 ore 21

Lorenzo Iervolino , 35 secondi ancora, 66thand2nd. Con Alessandro Leogrande

Studio 3 ore 21

Marco Ferrante , Gin tonic a occhi chiusi , Giunti

ORE 22