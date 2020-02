Sanremo 2020, tra i giovani vince Leo Gassman. Papà Alessandro: “Daje”

Al Festival di Sanremo 2020 trionfo per Leo Gassman che ha vinto la sezione Nuove Proposte. Leo Gassman, figlio d’arte come il papà Alessandro, si è piazzato al primo posto tra i giovani del Festival con la canzone “Vai bene così”: per lui il 52,2% dei voti, superata la seconda classificata Teclia Insolia alla quale è andato il premio Lucio Dalla della Sala Stampa.

Sanremo 2020, Leo Gassman vince le Nuove Proposte

Leo Gassman classe ’98 ha studiato chitarra classica e solfeggio all’accademia di Santa Cecilia, nella quale è entrato a nove anni. Da più grande è stato protagonista nella dodicesima edizione di X-Factor, arrivando alla semifinale e dimostrando un talento singolare nella scrittura e nella voce. Durante il suo percorso nel programma, il giovane artista romano ha avuto la possibilità di riscrivere in italiano “Piume”. brano inedito di Lewis Capaldi, super ospite in quel dell’Ariston, avendo un grande riscontro agli occhi del pubblico.

Leo Gassman trionfa a Sanremo: "Daje"

“E’ una serata unica ed è tutto grazie a voi che ci avete sostenuto. Non sapremo mai come ringraziavi abbastanza. Daje!” – a detto Leo Gassman in una delle sue storie Instagram dopo la vittoria a Sanremo nella sezione Nuove Proposte.

“Mi sei sempre andato bene così amore mio!” – il messaggio su Twitter del padre Alessandro Gassman. Poi il video con tanto di urlo da stadio: “Daje Pippooooooo”.