Laculturaincasa, gli eventi digitali nel weekend della "Festa della mamma"

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tanti gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video messi a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili dal weekend di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

Appuntamenti digital nei Musei

Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia social@museiincomuneroma.it di una propria opera che li rappresenti – e rappresenti tutti – in questa grave situazione globale, ma che sia anche un’immagine di speranza. Tutte le opere inviate sono postate sui canali social della Galleria d’Arte Moderna facebook, twitter, instagram.

Continuano le rubriche #lemostreincasa e #ilmuseoincasa con i videoracconti che approfondiscono la storia dei capolavori dei musei civici e le mostre che non si possono ancora visitare di persona. Per la rubrica il Museo dei Musei – che racconta la storia dei Musei Capitolini, il museo pubblico più antico del mondo – questo fine settimana l’approfondimento riguarderà La collezione Cesi.

Tra le attività per i più giovani, CHI CERCA TROVA……animali al Museo, animali in Città invita i bambini alla scoperta di animali grandi e piccoli presenti nelle sale e nelle collezioni dei musei civici, ma anche nei monumenti della città. Per partecipare visitate il nostro sito: www.museiincomuneroma.it.

È ancora dedicato ai bambini il tema del post che sarà pubblicato domenica 10 maggio sui canali social della Centrale Montemartini: si tratta di un viaggio decisamente affascinante In fondo al mar. Alla scoperta del mosaico con i pesci della Centrale Montemartini.

Si scoprono le meravigliose conchiglie delle collezioni del Museo Civico di Zoologia, venerdì 8, grazie a un video del curatore della sezione malacologica, Massimo Appolloni. In particolare la Monterosato, una delle più importanti raccolte di conchiglie marine mediterranee a livello europeo.

Anche questa settimana, appuntamento fisso del venerdì, l’8 maggio, con gli astronomi del Planetario di Roma per la sesta puntata di Il Cielo dal Balcone, intitolata La Vergine e l’Idra celeste, con due protagoniste d’eccezione: le costellazioni più grandi del cielo, la Vergine e l’Idra. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente visitare il sito www.planetarioroma.it.

La Casa del Cinema

Il fine settimana della Casa del Cinema comincia già oggi, venerdì 8 con un doppio appuntamento da non perdere: alle 10.30 il consueto viaggio nei ricordi di Mario Di Francesco ci porta nel cuore verde di Roma per un nuovo episodio di Villa Borghese: profumo di cinema, ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema dedicato questa volta al film di Gianni Franciolini Villa Borghese; nel pomeriggio, alle 16.30 la rubrica Cinema da leggere cambierà eccezionalmente format grazie ad un video esclusivo che il giornalista e scrittore Jonathan Giustini ha registrato per raccontare il proprio testo Fellini inedito. Sabato 9 alle 11.00 continueranno, invece, le lezioni di Cinema del passato, questa volta con il regista messicano Alejandro Gonzales Inarritu, protagonista dell’incontro pubblico che si tenne alla Casa del Cinema in occasione della presentazione del film Babel. La sera di sabato 9 inoltre prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni per l’anniversario della nascita di Ettore Scola, con un’anticipazione dei festeggiamenti ufficiali di domenica 10. Grazie a Carlo Degli Esposti e alla Palomar, sarà possibile vedere dalle 20.00 il documentario Ridendo e scherzando con la partecipazione di Pif e la regia delle figlie del regista Silvia e Paola Scola. Il film rimarrà a disposizione fino alle 24 di domenica, giorno del compleanno del maestro, il quale verrà ricordato alle 10.00 con un’edizione speciale de La cineteca del direttore di Giorgio Gosetti e la riproposizione alle 12.00 di uno storico incontro di Percorsi di cinema (a cura di ANAC) condotto da Francesco Ranieri Martinotti, in cui Scola raccontava il film La terrazza. Alle 14.00 l’omaggio al maestro si concluderà con la pubblicazione del suo cortometraggio poco conosciuto 1943-1997, dedicato ai temi della migrazione e del razzismo. Infine, ancora domenica 10 alle 16.30, tornerà anche l’appuntamento con il mondo del documentario in compagnia di Maurizio di Rienzo, curatore della storica rassegna ItaliaDoc, da 14 anni in programma alla Casa del Cinema, il quale parlerà di Vaccini di Elisabetta Sgarbi.