Laculturaincasa su web e social: nuovi appuntamenti digitali nei musei

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 10 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS con le iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

Hanno aderito al programma #laculturaincasa alcune tra le Accademie e Istituti di Cultura Internazionali presenti in città, come l'Accademia di Romania, il Forum Austriaco di Cultura, l'Accademia Reale di Spagna, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, l'Accademia d’Ungheria di Roma, il Forum Austriaco di Cultura come l'Academia Belgica e la segreteria Culturale dell’IILA, anche l'Instituto Cervantes di Roma, il Forum Austriaco di Cultura e l'Accademia Roma Villa Massimo. Anche gli eventi e i contenuti digitali delle Accademie e Istituti si possono seguire con hashtag #laculturaincasa.

MUSEI CIVICI. La prima settimana digital di maggio parte con numerosi appuntamenti sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina. Nuove interessanti storie, ricche di notizie e curiosità, si aggiungono ai consueti percorsi tematici che hanno condotto finora alla scoperta delle opere dei Musei in Comune e dei monumenti cittadini grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi. Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia (social@museiincomuneroma.it) di una propria opera che li rappresenti – e rappresenti tutti – in questa grave situazione globale, ma che sia anche un’immagine di speranza. Prosegue la rubrica #GiocaconiCapitolini: lunedì 4 si giocherà con Ritratto di donna di Giovanni Girolamo Savoldo e la soluzione si potrà scoprire giovedì 7.

Sono due le rubriche proposte dalla Centrale Montemartini nell’ambito delle iniziative #lemostreincasa e #ilmuseoincasa: lunedì 4 approfondimenti, aneddoti e storie legati alla mostra I Colori degli Etruschi e nel corso della settimana nuovi approfondimenti sui capolavori del Museo, curata da Serena Guglielmi.

Per il ciclo di incontri I martedì da Traiano ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, martedì 5 dalle 16.30 videoconferenza in diretta sulla piattaforma Zoom dal titolo In viaggio con gli scrittori: l’impero di città nei testi letterari, a cura di Alessandra Balielo. Leggendo le fonti, si compirà un itinerario attraverso l’architettura urbana con gli occhi di Orazio, Ovidio, Tacito, Dione Crisostomo, Elio Aristide e tanti altri. Sempre martedì il Museo Pietro Canonica propone Amori e gelosie, quarta puntata del progetto divulgativo in podcast audio Radio Canonica, dedicato alla vita e alle opere dello scultore piemontese. Speciale novità in programma mercoledì 6 per la rubrica #ilmuseoincasa con nuovi approfondimenti video su alcuni capolavori del Museo, a partire dall’affascinante scultura che ritrae la baronessa siciliana Franca Florio, della cui storia Costantino D’Orazio rivelerà suggestivi segreti. Mercoledì 6 torna il racconto a puntate #conNoilungoleMura, dedicato alla riscoperta delle Mura Aureliane attraverso brevi video, diffusi sulla pagina Facebook del Museo delle Mura.

La Casina delle Meraviglie, al Museo della Casine delle Civette, conclude il racconto sulla dimora del Principe Giovanni Torlonia con l’ultimo episodio, il 5 e il 9 maggio.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, lunedì 4 prende il via CHI CERCA TROVA……animali al Museo, animali in Città, che coinvolge i bambini nella ricerca dei numerosi animali presenti nelle sale e nelle collezioni dei musei civici. Cani, elefanti, cavalli, leoni, lupi, tartarughe, cigni, aquile, tigri e oche, civette, lumache, serpenti, pipistrelli e molti altri potrebbero saltar fuori da un quadro o da una scultura o addirittura dai vetri di una finestra: basta cercare bene!

Dedicata alle conchiglie la prossima rubrica sulla pagina facebook del Museo Civico di Zoologia dal titolo Un mare di...conchiglie! con la pubblicazione di due articoli - lunedì 4 e mercoledì 6 - e un video - venerdì 8 - a cura del Responsabile della Collezione malacologica, dott. Massimo Appolloni.

Anche questa settimana, appuntamento fisso con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate: mercoledì 6 quinta puntata di Astri in Comune dal titolo Apoteosi e Catasterismi Imperiali, in cui gli astronomi si muoveranno fra le collezioni dei Musei Capitolini, della Centrale Montemartini e del Museo della Civiltà Romana. Si ragionerà di consacrazione nella religione romana e connessione con le stelle e i fenomeni naturali: eclissi, comete, ma anche tuoni e fulmini. Venerdì 8 Il Cielo dal Balcone presenta la sua sesta puntata intitolata La Vergine e l’Idra celeste, con due protagoniste d’eccezione: le costellazioni più grandi del cielo, la Vergine e l’Idra. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente andare sul sito www.planetarioroma.it.

Proseguono gli appuntamenti digitali anche alla Casa del Cinema. Si comincia oggi, lunedì 4 maggio, con la consueta rubrica I lunedì della Cineteca, che ripropone il meglio degli incontri realizzati in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale. Ad aprire questa settimana, la pubblicazione dell’incontro con Fausto Brizzi e Gianni Zanasi, ex allievi della scuola, in occasione della celebrazione per gli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Martedì 5 maggio, parola a Giorgio Gosetti che per la rubrica La cineteca del direttore parlerà del capolavoro di Mario Monicelli L’armata Brancaleone.

Il direttore tornerà poi il giovedì 7 con un pensiero dedicato a All That Jazz di Bob Fosse e domenica 10 con una edizione speciale dedicata al compleanno di Ettore Scola. Anche in questa settimana si confermano gli appuntamenti con le rubriche storiche della programmazione digital, a cominciare da La parola al critico che tornerà mercoledì 6 con un’edizione di Fictionmania di Fabiana Sargentini dedicata alla serie tv I love Dick. Per poi proseguire con My Best Movie Line, il gioco Instagram che permetterà di entrare nelle stories del profilo della Casa del Cinema inviando la frase indimenticabile tratta da un film; il quiz sul cinema da fare insieme; i festeggiamenti per i compleanni di attori e registi celebri e la riproposizione di frasi celebri del cinema. Inoltre, fine settimana ricco di appuntamenti a partire già da venerdì 8, giorno in cui saranno pubblicati i nuovi episodi di Villa Borghese: profumo di cinema, ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema, a cura di Mario Di Francesco e di Cinema da leggere, la rubrica dedicata ai testi sul cinema, che dedicherà il suo spazio settimanale al libro Fellini inedito di Jonathan Giustini.

Sabato 9 per La casa del cinema ripropone continueranno, invece, le lezioni di Cinema del passato, questa volta con il regista messicano Alejandro Gonzales Inarritu, che incontrò il pubblico della Casa del Cinema in occasione della presentazione del film Babel. Anniversario importante domenica 10 nel giorno del compleanno di Ettore Scola, la Casa ricorderà il regista con un’edizione speciale la riproposizione di uno storico incontro di Percorsi di cinema (a cura di ANAC) condotto da Francesco Ranieri Martinotti, in cui Ettore Scola raccontava il film La terrazza e il suo cortometraggio 1943-1997. Inoltre, già dalle 20.00 di sabato 9 e fino alle 24 di domenica 10, sarà possibile vedere, grazie a Carlo Degli Esposti e alla Palomar, il documentario Ridendo e scherzando con la partecipazione di Pif, per la regia di Silvia e Paola Scola. Infine, domenica 10, si rinnoverà anche l’appuntamento con il viaggio nel mondo del documentario in compagnia di Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc che si svolge alla Casa del Cinema da 14 anni, il quale parlerà di Vaccini di Elisabetta Sgarbi.