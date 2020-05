Laculturaincasa, nuova settimana di appuntamenti digital nei musei di Roma

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 17 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS con le iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

La settimana digital rinnova l’offerta sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina con nuovi appuntamenti. Ai consueti percorsi tematici sulle opere e mostre dei Musei in Comune si aggiungono itinerari e storie alla scoperta dei monumenti cittadini, grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi.

Anche quest’anno il Sistema Musei Civici di Roma Capitale con l’account Twitter @museiincomune partecipa alla #MuseumWeek, il festival culturale che nella settimana dall’11 al 17 maggio 2020 coinvolge i più prestigiosi musei del mondo. L’account racchiude le diverse realtà dei musei civici per un totale di 20 musei, che declineranno ogni giorno il tema dell’edizione 2020 - “togetherness”, l’importanza dello stare insieme e uniti - secondo un aspetto particolare e un differente hashtag di riferimento. Lunedì 11 maggio #EroiMW; martedì 12 maggio #CulturainQuarantenaMW; mercoledì 13 maggio #InsiemeMW; giovedi 14 maggio #MomentialMuseoMW; venerdì 15 maggio #AmbienteMW; sabato 16 maggio #TecnologiaMW; domenica 17 maggio #SogniMW.

Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia social@museiincomuneroma.it di una propria opera che li rappresenti – e rappresenti tutti – in questa grave situazione globale, ma che sia anche un’immagine di speranza.

L’ultimo episodio della rubrica #GiocaconiCapitolini riguarderà, lunedì 11, la Decorazione in terracotta dipinta del Tempio di Giove (la soluzione si potrà scoprire giovedì 14 maggio). Venerdì 15 sarà protagonista ancora il Museo dei Musei. I Musei Capitolini attraverso il racconto delle collezioni storiche: si parlerà di due importanti collezioni, la collezione Giustiniani e la collezione Ludovisi.

In agenda lunedì 11 anche l’appuntamento con #lamostraincasa, che entra nel vivo dell’esposizione con I Colori degli Etruschi alla Centrale Montemartini, esaminando alcuni aspetti tecnici delle lastre in terracotta insieme ad uno dei curatori della mostra, Daniele Maras. Giovedì 14 i protagonisti saranno invece I lampioni Cambellotti per la rubrica video #ilmuseoincasa, a cura di Serena Guglielmi.

Per il ciclo di incontri I martedì da Traiano ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, martedì 12 dalle 16.30 videoconferenza in diretta sulla piattaforma Zoom dal titolo Giochi di potere. L’agonismo e le architetture della conquista dalla romanizzazione al colonialismo, a cura di Simone Pastor.

Ancora martedì il Museo Pietro Canonica propone A Parigi!, quinta puntata del progetto divulgativo in podcast audio Radio Canonica, dedicato alla vita e alle opere dello scultore piemontese. Parte sempre dal museo di villa Borghese un focus sul Progetto per l’Altare della Patria con un video in programma mercoledì 13.

Il Museo Napoleonico e Giuseppe Primoli è il titolo del video proposto dal Museo Napoleonico, martedì 12 maggio, per la rubrica Album di famiglia.

Mercoledì 13 torna il racconto a puntate #conNoilungoleMura, dedicato alla riscoperta delle Mura Aureliane attraverso brevi video, diffusi sulla pagina Facebook del Museo delle Mura: Mens sana in corpore sano: la Società Ginnastica Roma è il titolo dell’ultimo appuntamento su Porta Flaminia.

Tra le attività dedicate ai più piccoli continua CHI CERCA TROVA……animali al Museo, animali in Città, una caccia al tesoro per scovare i numerosi animali che abitano le sale e le collezioni dei musei civici. Cani, elefanti, cavalli, leoni, lupi, tartarughe, cigni, aquile, tigri e oche, civette, lumache, serpenti, pipistrelli e molti altri potrebbero saltar fuori da un quadro o da una scultura o addirittura dai vetri di una finestra: basta cercare bene!

Curiosando al Museo! è il titolo della prossima rubrica, ricca di appuntamenti, sulla pagina Facebook del Museo Civico di Zoologia. Lunedì 11 con Oggi vi portiamo in Biblioteca, Paola Di Luzio, referente della Biblioteca del Museo Civico di Zoologia, presenta i volumi della biblioteca “Giulio Sacchetti”. Mercoledì 13 maggio ascolteremo La misteriosa e affascinante storia di Toto, fiero Elefante Africano. Venerdì 15 maggio, audio-video del Dialogo immaginario di Toto con i visitatori del Museo.

Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate, appuntamento mercoledì 13, con la sesta puntata di Astri in Comune, dal titolo La città celeste: le stelle dell'architettura romana, che rivelerà l'ispirazione astronomica della forma urbis. Venerdì 15 Il Cielo dal Balcone presenterà la sua settima puntata intitolata Chioma di Berenice e Corona Boreale, due piccole ed eleganti costellazioni che raccontano due antichissime storie al femminile. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente andare sul sito www.planetarioroma.it