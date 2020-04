LaculturaincasaKIDS, i nuovi appuntamenti "digital" per bambini e ragazzi

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa #culturaroma. Con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo. Di seguito i contenuti web e social dei Musei Civici dedicati ai più giovani da mercoledì 29 aprile, fino al 5 maggio. I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa e#iorestoacasa.

MUSEI CIVICI. Tra le attività dedicate ai più piccoli, il Museo Carlo Bilotti propone Arreda la tua stanza metafisica, offrendo ai più piccoli la possibilità di divertirsi arredando una stanza vuota, una rielaborazione scherzosa del dipinto di Giorgio de Chirico Interno metafisico con biscotti. I bambini potranno stampare i disegni e ritagliare e collocare nella stanza alcuni mobili tratti da dipinti dechirichiani cambiandone la disposizione a proprio piacimento.

Il Museo della Casine delle Civette di Villa Torlonia continua a raccontare, sabato 2 maggio, la dimora del Principe Giovanni Torlonia attraverso i nuovi appuntamenti de La Casina delle Meraviglie.

È ancora possibile giocare con la storia della famiglia Bonaparte e del generale di Ajaccio attraverso Impara l'arte con Bonaparte sui canali web e social del Museo Napoleonico. Bambini e ragazzi possono stampare le schede pubblicate, realizzare il divertente compito e pubblicarlo infine sulla pagina Facebook del Museo.

Il Museo di Casal de' Pazzi, invece, propone il divertente gioco per bimbi Disegna dentro un elefante e libera la fantasia! L'animale simbolo del Museo apparirà come un disegno dai soli contorni e con un interno completamente bianco. Il compito di renderlo di nuovo allegro spetterà proprio ai bambini che, una volta stampato, potranno colorarlo liberamente secondo la propria ispirazione artistica. Altro appuntamento per i più piccoli Continua tu il racconto…, il nuovo contest di Casal de’ Pazzi in cui bambini e i ragazzi saranno chiamati a completare una storia partendo da un incipit fornito dal museo.

Sul sito e sulla pagina Facebook della Centrale Montemartini si può scaricare la scheda gioco e divertirsi a colorare i disegni realizzati da Marcello Forgia per la mostra I colori degli Etruschi e ispirati alle lastre raffiguranti le fatiche di Eracle. I bambini possono divertirsi anche con una delle opere della collezione museale, La bambola di Crepereia, antico e prezioso oggetto in avorio, in parte simile alle bambole odierne, stampando la sua immagine per vestirla attraverso le matite colorate o applicandole piccoli abiti in carta.

Lunedì 4 maggio infine prenderà il via un nuovo gioco che coinvolge i numerosi animali presenti nelle sale dei musei civici e nelle opere delle loro collezioni. Con Chi cerca trova...animali e basta, i bambini potranno divertirsi scoprendo i molti protagonisti della vita della città, quali cani, elefanti, cavalli, leoni, lupi, tartarughe, cigni, aquile, tigri e oche, civette, lumache, serpenti, pipistrelli e molti altri che potrebbero saltar fuori da un quadro o da una scultura o addirittura di vetri di una finestra. Bisogna solo aguzzare la vista e cercare bene!