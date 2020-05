LaculturaincasaKids, appuntamenti digital per bambini e ragazzi nei Musei Civici

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa #culturaroma. Con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani da oggi 13 maggio fino al 19 maggio nei Musei Civici di Roma. I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa e #iorestoacasa.

MUSEI CIVICI. Gli abitanti del Museo dei Fori Imperiali si raccontano! Nella nuova serie di video per i più piccoli (ma non solo), protagonisti sono i capolavori della collezione, che si animano raccontando la propria storia. Il primo personaggio a parlare è il cavallo alato Pegaso, che, ogni venerdì, narra alcuni episodi della sua straordinaria vita. Venerdì 15 è la volta di Pegaso e Bellerofonte. Inoltre, tutti possono inviare i loro lavori grafici (disegni, collage, etc.) su Facebook o a info@mercatiditraiano.it, per realizzare insieme degli e-book per il sito dei Mercati di Traiano.

Ed ancora, tante le proposte con cui i bambini possono divertirsi andando sul sito e sulla pagina Facebook della Centrale Montemartini, dove è possibile scaricare la scheda gioco per colorare i disegni realizzati da Marcello Forgia per la mostra I colori degli Etruschi, ispirati alle lastre raffiguranti le fatiche di Eracle. Non solo, i piccoli possono anche giocare con una delle opere della collezione museale, La bambola di Crepereia, antico e prezioso oggetto in avorio, in parte simile alle bambole odierne, stampando la sua immagine per vestirla attraverso le matite colorate o applicandole piccoli abiti in carta. Con In fondo al mar…, invece, i bambini possono conoscere uno dei più straordinari mosaici del museo, il Mosaico con i pesci, nel quale scoprire i nomi delle molte creature marine raffigurate.

È sempre online Chi cerca trova...…animali al Museo, animali in Città, un gioco che ha per tema gli animali nelle collezioni dei musei e nei monumenti della città: cani, elefanti, cavalli, leoni, lupi, tartarughe, cigni, aquile, tigri e oche, civette, lumache, serpenti, pipistrelli e molti altri, possono saltar fuori da un quadro o da una scultura o addirittura dai vetri di una finestra. Bisogna solo aguzzare la vista e cercare bene! Tutte le info per partecipare sul sito www.museiincomuneroma.it.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese propone l’attività Arreda la tua stanza metafisica, offrendo ai più piccoli la possibilità di divertirsi arredando una stanza vuota, una rielaborazione scherzosa del dipinto di Giorgio de Chirico Interno metafisico con biscotti. I bambini potranno stampare i disegni e ritagliare e collocare nella stanza alcuni mobili tratti dai dipinti cambiandone la disposizione a proprio piacimento.

Così come è sempre possibile giocare con la storia della famiglia Bonaparte e del generale di Ajaccio attraverso Impara l’arte con Bonaparte sul sito web del Museo Napoleonico. Bambini e ragazzi possono stampare le schede, realizzare il divertente compito e pubblicarlo infine sulla pagina Facebook del Museo.

Disegna dentro un elefante e libera la fantasia! – proposto dal Museo di Casal de’ Pazzi – è un gioco molto divertente in cui i bambini possono stampare e colorare liberamente il disegno dell’animale simbolo del Museo secondo la propria ispirazione artistica. E, infine, la pubblicazione dei testi scelti tra quelli inviati dai partecipanti al contest Continua tu il racconto…, in cui bambini e ragazzi hanno completato una storia partendo da un incipit suggerito dal museo.