Laculturaincasa, nuovi appuntamenti digital nei Musei Civici e alla Casa del Cinema

Nell’ambito della campagna #iorestoacasa, prosegue l’offerta culturale su web e social di Roma Capitale con una nuova settimana del programma #laculturaincasa. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 14 giugno. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS con le iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

MUSEI CIVICI. Dopo la riapertura di tutti i Musei Civici di Roma Capitale, i Fori imperiali e il Circo Massimo - previa prenotazione obbligatoria per tutti (informazioni su www.museiincomuneroma.it o chiamando lo 060608) - prosegue l'attività digital con le diverse rubriche social. A cominciare da #ilmuseoincasa, martedì 9 giugno alle 15.00, con Radio Canonica, che continua il progetto del Museo Pietro Canonica ripercorrendo la vita dell’artista piemontese; alle 17.00 Radio Civette propone il videoracconto sui rapporti tra l’Età Moderna e la civetta, misterioso volatile simbolo della Casina delle Civette.

Mercoledì 10 alle 15.00 #conNoilungoleMura sulla pagina Facebook del Museo delle Mura racconterà i Cenacoli muraioli e, alle 17.00, un video saluterà l’arrivo della mostra Alchimie di terre e di luce dell’artista faentino Guerrino Tramonti alla Casina delle Civette di Villa Torlonia.

Prosegue venerdì 12 la rubrica Roma e gli altri. Voci di popoli, proposta dai Musei Capitolini, raccontando una rara testimonianza privata di culto locale, la dedica a Zeus Olybrios da parte di un militare della provincia della Cilicia.

L’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma prevede per mercoledì 10 l’ultima puntata di Astri in Comune, dedicata alle Religioni astrali e culti misterici dell’antichità.

Inoltre, nella prossima rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia, lunedì 8 si parlerà dell’Arvicola acquatica, una specie a rischio di roditore.

CASA DEL CINEMA

Di seguito gli appuntamenti digital di Casa del Cinema dall’8 al 14 giugno. Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa.

Consueta partenza con I lunedì della Cineteca per la nuova settimana social della Casa. La rubrica realizzata in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale ripropone oggi, lunedì 8 giugno alle ore 10.30, l’incontro con Giuseppe M. Gaudino e Isabella Sandri, ex allievi della scuola, realizzato in occasione degli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Martedì 9 giugno sarà il turno del primo appuntamento settimanale con La cineteca del direttore in cui Giorgio Gosetti parlerà di Lawrence d'Arabia di David Lean(ore 10.30). Seguiranno le riflessioni su Ran di Akira Kurosawa (giovedì 11 giugno ore 10.30) e su Il Gattopardo di Luchino Visconti (domenica 14 giugno ore 16.30). Mercoledì 10 giugno, invece, tornerà la rubrica La parola al critico con Fabiana Sargentini che, nella sua rubrica Fictionmania, parlerà della serie tv The Romanoffs (ore 10.30). Fine settimana all’insegna delle storiche rubriche: venerdì 12 giugno alle 10.30 appuntamento con Villa Borghese: profumo di cinema, ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema, a cura di Mario Di Francesco.

Sabato 13 giugno alle 16.30 tornerà Jonathan Giustini con la quarta puntata del suo Cinema inCanto. Il suo viaggio tra le grandi canzoni del cinema raccontate in modo asincronico e suggestivo si concentrerà questa settimana su Sandokan e le musiche dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis. Nella stessa giornata, ma alle ore 11, previsto anche l’appuntamento con le Lezioni di Cinema del passato questa volta con il coraggioso regista iraniano Mohsen Makhmalbaf, che nel 2005 incontrò il pubblico in occasione di Asiaticafilmmediale - Incontri con il cinema asiatico. Domenica 14 giugno alle ore 11 tornerà il mondo del documentario con i consigli di Maurizio di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc, che parlerà di Citizen Rosi di Didi Gnocchi e Carolina Rosi.

Per approfondimenti e aggiornamenti: canali social @culturaaroma con hashtag #laculturaincasa #laculturaincasaKIDS.