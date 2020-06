laculturaincasa: gli appuntamenti digital per il fine settimana

Roma Capitale della cultura prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili dal weekend di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio.

MUSEI CIVICI. Prosegue venerdì 5 giugno la rubrica proposta dai Musei Capitolini Roma e gli altri. Voci di popoli. Questa puntata racconta l’Epitaffio di Menophilus, cantore greco d’Asia, offrendo anche un utile spunto sui mestieri svolti dai diversi gruppi etnici. Ancora venerdì 5, in occasione della partecipazione di Roma Capitale alla prima edizione nazionale de La Notte degli Archivi, è previsto un video sul tema di quest’anno, #women, incentrato sul ruolo delle donne nei processi di innovazione e cambiamento nei più disparati campi. Sulla pagina Facebook del Museo delle Mura https://www.facebook.com/MuseoDelleMura/. L’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma prevede per venerdì 5 Bilancia e Scorpione, un tour tra le bellezze di Villa Torlonia e i suoi risvolti astronomici: stelle, comete, civette e pipistrelli. Inoltre, la rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia indagherà, sempre venerdì 5, il mondo dei mammiferi con In lode al pipistrello, una serie di riflessioni su questi tanto utili, quanto impopolari, esemplari.

Nell’ambito del progetto #laculturaincasa è attivo il contest #DomaniInArte, che invita gli artisti a inviare la fotografia social@museiincomuneroma.it di una propria opera inedita che rappresenti un personale punto di vista sulla grave situazione globale che stiamo vivendo.

CASA del CINEMA. Oggi venerdì 5 alle 16.30 per Cinema da leggere, Serafino Murri presenterà con un video messaggio il suo nuovo libro Sign(s) of the time. Pensiero visuale ed estetiche della soggettività digitale. Sabato 6 alle 11.00 un nuovo appuntamento delle Lezioni di Cinema del passato e la riproposizione dell’incontro che James Ivory ha realizzato nel 2006 in occasione di una retrospettiva a lui dedicata. Alle 16.30 terzo appuntamento con Cinema inCanto di Jonathan Giustini che continuerà il suo viaggio tra le grandi canzoni del cinema soffermandosi su I’m Easy e il film Nashville. Domenica 7 alle 11.00 tornerà il mondo del documentario con i consigli di Maurizio di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc, il quale parlerà del film L'arte viva di Julian Schnabel di Pappi Corsicato.

TECHNOTOWN. Nell’ambito delle divertenti sfide ludico-creative a distanza proposte dallo spazio dedicato alla creatività e alla scienza sabato 6 si potrà partecipare da casa, singolarmente o in squadra, alla sfida Invenzioni, Tecnologie, Opere d’Arte, una versione riveduta e corretta del classico gioco “Nomi, cose e città”. I partecipanti si sfideranno a comporre le lettere delle parole scelte utilizzando oggetti trovati in casa. Tutte le info per partecipare alla sfida e tanti altri contenuti digital, curiose rubriche e appassionati tutorial si trovano sul sito www.technotown.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CASINA DI RAFFAELLO. Nel fine settimana bambini e adulti potranno divertirsi da casa partecipando alla prima sfida del contest di cucina creativa Mamma oggi cucino io!, lanciato dallo spazio arte e creatività. Dedicato al tema dell’alimentazione e rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, il contest si avvale del contributo scientifico di Technotown e della collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Sono previste in totale quattro sfide nelle categorie: Colazioni Artistiche; Merende d’Autore; Pic Nic Speciali; Gelati Spaziali. Per partecipare alla prima sfida nella categoria Colazioni Artistiche, basta andare sulla pagina facebook di Casina, guardare la video ricetta Realizziamo un pancake con lo yogurt e la frutta fresca a cura del CAR, e poi realizzarla. Una volta preparata, i piccoli chef dovranno “impiattare” la creazione culinaria in maniera artistica e inviare la foto alla email info@casinadiraffaello.it entro le 12.00 di mercoledì 10 giugno. Le foto pervenute verranno tutte pubblicate sulla pagina facebook di Casina di Raffaello. Vincerà per ciascuna categoria chi riceverà più like. Nell’ambito del contest, domenica 7 alle 17.00, sulla pagina facebook di Technotown, si potranno scoprire tante curiosità sulle proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante la sfida guardando il video a cura dello stesso Technotown A colazione con mr. Lactobacillus il fabbricatore di yogurt. Tutte le info sul sito web www.casinadiraffaello.it e sulla pagina facebook.