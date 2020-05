Laculturaincasa, ultimi appuntamenti "digital" di maggio nei Musei Civici di Roma

Roma Capitale della cultura raccoglie le attività culturali web e social nel programma #laculturaincasa con molti appuntamenti, approfondimenti e video a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 31 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa e #laculturaincasaKIDS con le iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

MUSEI CIVICI

Comincia lunedì 25 maggio una nuova rubrica settimanale dei Musei Capitolini. Seguendo gli hashtag #cineCampidoglio e #setCampidoglio potremo scoprire tutte le occasioni in cui il colle Capitolino è stato set di opere cinematografiche, artistiche e letterarie. Il primo appuntamento sarà con Eva, la protagonista della prima stagione di #SkamItalia, serie tv amatissima dai ragazzi.

In agenda martedì 26 dalle 16.30, per il ciclo di incontri I martedì da Traiano ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, una videoconferenza in diretta ZOOM intitolata Architettura dei complessi termali e rituale del bagno presso i Romani a cura di Stefania Fogagnolo​​.

Per #ilmuseoincasa martedì 26 alle 15.00 un’altra pillola audio di Radio Canonica dal titolo L'estate che morì il re. Il progetto è promosso dal Museo Pietro Canonica per ripercorrere insieme la vita dell’artista piemontese.

Continua per #ilmuseoincasa la rubrica Album di famiglia per conoscere la storia del Museo Napoleonico e della famiglia Bonaparte, da sempre legata a Roma e fortemente radicata nel tessuto storico della città. Nella terza puntata, martedì 26, si parlerà di Madame Mère, la madre di Napoleone, Letizia Ramondino.

Mercoledì 27 maggio torna il racconto a puntate #conNoilungoleMura, dedicato alla riscoperta delle Mura Aureliane attraverso brevi video diffusi sulla pagina Facebook del Museo delle Mura, con un altro appuntamento su Porta Pinciana.

Giovedì 28 maggio è la volta di due nuovi progetti della rubrica #ilmuseoincasa che raccontano l’Ara Pacis Augustae - uno dei monumenti più importanti e meglio conservati della Roma del primo impero - e il Casino Nobile di Villa Torlonia con gli occhi di un uomo dell’Ottocento.

Prosegue anche la rubrica proposta dai Musei Capitolini Roma e gli altri. Voci di popoli, venerdì 29 maggio. Questa puntata racconta le dediche di palmireni alle divinità solari come testimonianza di culti stranieri e di comunità straniere a Roma.

L’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate prevede per mercoledì 27 La Scienza delle Stelle nella Città Eterna (per “Astri in Comune") e venerdì 29 maggio Lira, Cigno e Aquila (per “Il Cielo dal balcone”).

Inoltre, la prossima rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia parlerà di Ecosistemi e biodiversità animale in tre appuntamenti: lunedì 25 Bee happy, dedicato alle api; mercoledì 27 Bonellia dalle mille sorprese e venerdì 29 Il ratto talpa della Somalia.

Gli appuntamenti digital alla Casa del Cinema

Inizia una nuova settimana di attività digital e come ogni lunedì ad inaugurare la programmazione tocca a I lunedì della Cineteca, la rubrica in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale, che torna con la riproposizione di un altro degli incontri realizzati in occasione degli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Protagonista, questa volta, l’ex allievo Carlo Verdone intervenuto in sala dopo una proiezione del suo film Un sacco bello. Martedì 26 tornerà a trovare gli amici della Casa il suo direttore Giorgio Gosetti grazie all’appuntamento imperdibile con la rubrica La cineteca del direttore. Le riflessioni di questa settimana, martedì 26 alle 10.30, saranno dedicate ai film Soldati a cavallo di John Ford, giovedì 28 sempre alle 10.30 al film di Luigi Comencini La donna della domenica e, domenica 31 alle 16.30, a quello di Wong Kar-wai In The Mood For Love. Mercoledì 27 alle 10.30, invece, sarà la volta della rubrica La parola al critico con il ritorno di Fabiana Sargentini che, nella sua Fictionmania, parlerà della serie tv The Affair. Sempre mercoledì la Casa festeggerà anche il compleanno di Giuseppe Tornatore riproponendo, alle 16.30, l’incontro di Percorsi di cinema, a cura di ANAC in cui il regista racconta a Citto Maselli il suo Nuovo cinema Paradiso (con la partecipazione di Massimo Cristaldi). Nella settimana non mancheranno ovviamente gli appuntamenti con le rubriche storiche My Best Movie Line, il gioco Instagram che permetterà di entrare nelle stories del profilo della Casa inviando la frase indimenticabile tratta da un film; il quiz sul cinema da fare insieme; i festeggiamenti per i compleanni di attori e registi celebri; la riproposizione di frasi celebri del cinema e poi ancora la rubrica La Casa del Cinema segnala con le proposte più interessanti delle cineteche e delle distribuzioni italiane.

Il fine settimana prenderà avvio alle 10.30 di venerdì 29 con il viaggio nel passato di Mario Di Francesco e della sua rubrica Villa Borghese: profumo di cinema,ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema; mentre alle 16.30 per Cinema da leggere si parlerà del libro Michelangelo Antonioni. L’alienista scettico, di Simona Busni. Sabato 30 alle 11.00 in programma l’appuntamento con le Lezioni di Cinema del passato questa volta in compagnia di Mel Brooks che nel 2006 tenne una divertentissima lezione di cinema, accompagnato dal critico cinematografico e regista Marco Spagnoli, in occasione della proiezione in anteprima di The Producers. Nel pomeriggio, alle 16.30, torneranno inoltre le grandi canzoni del cinema raccontate fuori orario, fuori giri, in modo asincronico e suggestivo da Jonathan Giustini. Il secondo appuntamento di Cinema inCanto sarà dedicato al film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo e alla mitica Here’s to you scritta e interpretata da Joan Baez sulle musiche di Ennio Morricone. A chiudere la settimana, domenica 31 saranno i consigli di Maurizio di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc che si svolge alla Casa del Cinema da 14 anni, il quale alle 11.00 continuerà il suo viaggio nel mondo del documentario parlando questa volta di Assalto al cielo di Francesco Munzi. Infine, per festeggiare i cinquanta anni di Paolo Sorrentino, la Casa del Cinema riproporrà alle 14.00 l’incontro di Percorsi di cinema, a cura di ANAC, in cui il regista racconta il film Le conseguenze dell’amore, dialogando con lo sceneggiatore Giorgio Arlorio.

La settimana digital rinnova l’offerta sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina con nuovi appuntamenti che, ai consueti percorsi tematici sulle opere e mostre dei Musei in Comune, aggiungono itinerari e storie alla scoperta dei monumenti cittadini, grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi.

