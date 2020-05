laculturaincasa, gli appuntamenti "digital" del weekend nei Musei Civici

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Di seguito i contenuti digital dei Musei Civici disponibili dal weekend di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

MUSEI CIVICI. Per la rubrica proposta Roma e gli altri. Voci di popoli ai Musei Capitolini, venerdì 22 sarà presentata una placchetta d’avorio iscritta rinvenuta in un deposito votivo presso l’area sacra di Sant’Omobono, che attesta il “vincolo di ospitalità”, a distanza di più generazioni, tra gruppi etnici o familiari diversi.

Nella serie di video per ogni età Gli abitanti del Museo dei Fori Imperiali si raccontano! i protagonisti sono i capolavori della collezione, che si animano raccontando la propria storia, venerdì 22 maggio è la volta di Pegaso e Augusto. Balene a Roma è il titolo della rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia che venerdì 22 propone il video Cetacei e non solo... conservati nella collezione osteologica del Museo Civico di Zoologia. Anche questa settimana nell’appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma venerdì 22 Il Cielo dal Balcone presenta la puntata intitolata Ercole e Draco. Per seguire e scaricare i podcast è sufficiente andare sul sito www.planetarioroma.it.

La settimana digital continua, inoltre, l’offerta sui social @museiincomuneroma.it e @SovrintendenzaCapitolina con i consueti percorsi tematici sulle opere e mostre dei Musei in Comune e itinerari e storie alla scoperta dei monumenti cittadini, grazie alla guida degli storici dell’arte e degli archeologi. Tra questi, venerdì 22 un nuovo video del ciclo #museoincasa, racconterà l’Autoritratto con testa di Minerva di Giorgio de Chirico, opera della collezione del Museo Carlo Bilotti.

Infine, sabato 23, il video a cura di Serena Guglielmi descriverà i due lampioni storici in ghisa sul piazzale di fronte alla Centrale Montemartini, montati dall’Acea alla fine degli anni ’80, in occasione del progetto di riqualificazione.

