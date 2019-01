Jovanotti a Cerveteri: il Jova beach party, sfrattato da un uccello, si sposta di pochi chilometri

Pochi chilometri più a nord. Jovanotti e il suo Jovabeach confermano la data del 16 luglio sul litorale romano, ma si spostano da Ladispoli a Marina di Cerveteri. E' la stessa organizzazione a confermarlo. "A seguito della cancellazione di Ladispoli, è la spiaggia di Marina di Cerveteri la nuova location del Jova Beach Party. I biglietti precedentemente acquistati per la data di Ladispoli restano validi per lo show del 16 luglio a Marina di Cerveteri. Chi volesse invece richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre 31 gennaio 2019".

Ancora prima era stato il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ad annunciare l'evento.

Prodotto e organizzato da Trident, JOVA BEACH PARTY è un format unico, realizzato con la collaborazione del WWF, e porta in Italia una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le più popolari spiagge italiane.

JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour, saranno infatti insieme nell’estate 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio l’equilibrio del mare, molte specie animali e minacciando la salute umana. L’obiettivo è la riduzione e conseguente eliminazione in tempi brevi della plastica dalle catene alimentari e lasciare le spiagge meglio di come le abbiamo trovate.

Proprio l'aspetto ecologista aveva provocato il corto circuito che ha poi portato all'annullamento dell'appuntamento a Ladispoli. L'area scelta, quella di Torre Flavia, è anche quella dove nidifica un uccello, il fratino, assai raro e a rischio estinzione. Da qui, a seguito del pressing degli animalisti, la decisione di cancellare Ladispoli dalla lista delle date. Per chi aveva comprato il biglietto un colpo al cuore, sanato dall'annuncio della data di Marina di Cerveteri.