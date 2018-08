Miss Roma 2018, Nicole Ceretta a cuore aperto: "Amo Roma, è bella anche con le buche"

Ieri sera, a Cinecittà World, è stata eletta Miss Roma 2018 ed oggi Nicole Ceretta si racconta a Roma Today. La sua vita e la sua carriera da modella sono agli inizi, ma il percorso compiuto finora è stato comunque intenso: delusioni superate grazie alla grande forza di volontà, conquiste ottenute a suon di piccole rinunce e determinazione, il futuro che fa ancora un po' paura.

La 18enne dell'Eur sogna di trasformare in lavoro la propria passione, proprio come alla sue età fanno tutti, proprio come a qualunque età tutti vorremmo continuare a fare. Nicole si ispira ad una "collega" particolare ed interessante, che sveleremo nel corso dell'intervista ma, soprattutto, è pronta per le pre-finali di Jesolo, che si svolgeranno dal 3 all'8 settembre.

- Oppure no, Miss Nicole?

- "Sono pronta alle pre-finali, anche se ancora non so esattamente cosa mi aspetta. Di sicuro prevedo alzatacce mattutine (ride). Sarà sicuramente una bella esperienza da condividere con le altre concorrenti".

- Ma se vi "odiate" tutte...

- "Anche io sapevo così, in effetti. Ma devo ammettere che, almeno nei concorsi a cui ho partecipato finora siamo state tutte abbastanza amiche. Ricordo ancora la comozione generale per "Miss eleganza", per lei abbiamo tutte applaudito spontaneamente e sinceramente. Odio, per fortuna, non ne ho visto ancora".

- Dalla fine all'inizio: come e perché ha cominciato?

- "Premetto che non pensavo assolutamente di diventare modella. Poi, una sera, parlando con una mia amica modella... Insomma mi ha convinto lei: "Provaci, vedi. Se ti piace continui, altrimenti no". E quindi da un anno e mezzo che ho intrapreso questo percorso. Mi è piaciuto sempre di più e quando si è presentata l'occasione di Miss Italia non ci ho pensato due volte".

- È stato tutto facile?

- "É stato tutto conquistato con impegno e determinazione: all'inizio ho ricevuto molti "no", poi sono arrivati i "sì". Se fai cento sforzi almeno una soddisfazione la ottieni. Certo ho dovuto rinunciare a qualcosa, a qualche uscita, ma ne è valsa la pena".

- In questo anno e mezzo quanto è cambiato?

- "È cambiato meno di quanto si possa immaginare. Ieri i miei amici, gli stessi di sempre, erano tutti lì per me. Sono stati felici dei miei progressi. Come i miei genitori, del resto".

- Eccoli: mamma e papà, dovevano sbucare prima o poi. Come l'hanno presa?

- "Inizialmente li vedevo titubanti, poi prima mamma, che ha avuto qualche esperienza in questo settore, poi papà, si sono convinti. Ora sono i miei primi sostenitori".

- Ora può rendere felici o scontenti molti ragazzi di Roma: è fidanzata?

- (ride) "Ebbene sì, sono fidanzata e anche da un po' di tempo, circa un anno. Il mio migliore amico ci ha presentati e da allora... Ieri sera il mio ragazzo era quasi più emozionato di me!"

- A chi si ispira?

- "Ad una modella ed attivista canadese, Winnie Harlow. All’eta di 4 anni le fu diagnosticata la vitiligine e nessuna agenzia credeva in lei e nella sua voglia di affermarsi in questo settore. Ma non si è arresa e ha trasformato il suo "difetto" in una qualità. Inoltre è una attivista, si impegna molto. Non si è mai arresa".

- Cos'è la bellezza?

- "Non solo aspetto fisico. Quello conta, ma resta solo uno dei fattori. Bisogna anche avere una storia, un carattere. Ciò rende una donna ancora più bella".

- Miss Roma, che rapporto ha con la Capitale?

- "Io sono innamorata di Roma, soprattutto del centro. Abito all'Eur, ma ogni volta che posso raggiungo e "vivo" i luoghi-simbolo, i musei. Roma è bella anche con le strade bucate! È bella nonostante tutto. Se poi ci si prendesse più cura di lei, sarebbe meglio".

-Tifa Lazio o Roma?

- "Roma, assolutamente Roma. Mi dispiace per i laziali. Vado poco allo stadio, però seguo il calcio in tv e più di tutti mi piace Dzeko".

- Ha seguito la polemica sul volantino della Curva Nord laziale?

-Ne ho sentito parlare: come ho detto non frequento lo stadio, ma non mi sembra una cosa corretta. Si dà per scontato che le donne non possano appassionarsi come gli uomini al calcio, invece una delle mie migliori amiche è laziale e posso assicurarvi che ne capisce molto di calcio, sicuramente più di altri amici".

- Vogliamo sapere tutto di lei: Studio? Sport? Social?

-Studiare mi piace tantissimo, mi manca ancora un altro anno di scuola. Poi frequenterò l'università, anche se sto ancora pensando alla facoltà. Le materie che preferisco sono Italiano, Storia dell’arte e Lingue. Infatti vorrei approfondire il mio inglese. Per quanto riguarda lo sport ho praticato judo, ma anche equitazione e danza classica e moderna. Ultimamente, invece, mi dedico di più alla palestra, anche perché ho meno tempo. Dei social uso molto più Instagram di Facebook, ma mi piace condividere con i miei amici quello che mi succede".

- Lei è molto giovane, ma è già una Miss: cosa consiglia a chi vuole esordire in questo settore o a chi non lo fa per paura di un ambiente ambiguo?

- A chi intraprende questo percorso consiglio di non arrendersi. Bisogna crederci e continuare sempre a provarci. Anch'io ho sentito parlare molto male di questo ambiente, da molti. Ma la verità è che le "cose brutte" esistono anche in ufficio o altrove".