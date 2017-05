International Tattoo Expo, dove il tatuaggio è una questione d'artista

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un'occasione per vedere da vicino come l'arte dei tatuaggi sta evolvendo, ma anche per farsi fare un lavoro da una super guest

Per gli appassionati dei tatuaggi è un appuntamento da non perdere. Tre giorni in cui il rumore delle macchinette e l'inchiostro saranno i veri protagonisti tra le colonne marmoree del Palazzo dei Congressi di Roma, all'Eur.

E' partita ieri, e chiuderà i battenti domenica 7 maggio, una delle convention più importanti a livello mondiale: International Tattoo Expo. Più di 400 i tatuatori presenti, provenienti da ogni continente, sono pronti ad accogliere i curiosi ma soprattutto chi vuole porre sulla propria pelle il suo ingresso al Palazzo dell'Eur. Con le leggende del mondo del tatuaggio, ma anche i migliori nuovi talenti di quest’arte, riuniti ah hoc nella Capitale.

"Farsi tatuare qui ti da l'opportunità di farti fare un lavoro da un artista che altrimenti non potresti incontrare - spiega una ragazza sotto i 'ferri' - un'occasione unica". "L'arte e i tuatuaggi sono secondo me due cose diverse - spiega Simone Snt, tatuatore romano -, quello che le accumuna però è che tutto parte dalla mente e attarverso uno strumento si arriva alla tela, che per noi è la pelle umana, un valore inestimabile".