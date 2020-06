Il Covid ferma la tradizionale Infiorata, ma Genzano la celebra in modo speciale

L'emergenza Coronavirus, ha fermato l'Infiorata di Genzano, era successo solo pochissime volte dal 1778, ai tempi della guerra. Ma il Comune non ha intenzione di saltare l'edizione 2020 e celebrerà comunque - anche se in maniera virtuale - il suggestivo tappeto di creazioni floreali, che solitamente si snoda su via Italo Belardi per arrivare fino in cima alle cosiddette "scalette".

L'Infiorata celebrata con un video

Un video speciale omaggerà l'Infiorata di Genzano in questa estate così diversa dalle precedenti e sarà pubblicato sul canale youtube del Comune di Genzano. Per realizzarlo sono state raccolte varie immagini dell'infiorata, raccontate tutte le fasi preparatorie, dal disegno a terra con i gessetti allo speluccamento dei fiori, fino alla realizzazione dei tappeti floreali sul viale di Genzano.

Genzano, non solo infiorata

Ma il video mette in luce che Genzano non è solo Infiorata. Dal pane Igp, primo in Italia ad aver ottenuto il marchio, un pane molto particolare, che segue un disciplinare molto rigido e che, ancora oggi, è realizzato a regola d'arte da vari forni locali. Al vino doc dei Colli Lanuvini. Genzano può regalare tanto ai suoi visitatori.

Ricco anche il patrimonio culturale di Genzano, con opere interessanti nelle chiese principali, quella della Santissima Trinità e quella di Santa Maria della Cima. Da non perdere, anche la Fontana di piazza 4 novembre, realizzata da Virginio Bracci, figlio di Pietro Bracci, autore delle fontane di Trevi e della Barcaccia a Roma.

Palazzo e Parco Sforza Cesarini

Da sabato 13 giugno riaprirà al pubblico, con tutte le misure anti-Covid, anche il Palazzo e il Parco Sforza Cesarini. Il Palazzo contiene due interessanti mostre permanenti. La collezione Hager-Sportelli, prestigiosa donazione di 114 opere – tra dipinti, disegni, sculture e incisioni, prevalentemente del ‘600 e ‘700 – da parte di Hellmut Hager. E un’importante esposizione di opere provenienti dall’indotto antiquario clandestino, recuperate in extremis grazie all’attività di tutela esercitata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria meridionale: Symposium, a tavola tra mito e cultura.

Genzano si presenta come una cittadina accogliente, dove la cultura si fonde con un tessuto produttivo considerevole. Tanti i ristoranti, i bar, le pizzerie con ampi spazi all'aperto, affaccio sul lago e vista mozzafiato. Da Genzano partono anche interessanti escursioni alla scoperta dei boschi, della vegetazione, del lago.

