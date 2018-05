Luci su Santa Severa: il castello s'illumina d'immenso

Una meraviglia risplende sulle sponde del mare: il Castello di Santa Severa s'illumina d'immenso grazie al progetto di illuminazione artistica permanente firmato da Acea.

Acea, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia, ha deciso di vestire di nuova luce l’edificio, valorizzandone, grazie all’uso sapiente dell’illuminazione, gli elementi caratteristici: come la torre saracena, il prospetto fronte mare, il prospetto lato arenile, la torre angolare, il prospetto posteriore, oltre all’area archeologica interna alla corte.

Proiettori e Led: luci su Santa Severa

Complessivamente saranno utilizzati 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia LED di ultima generazione per una potenza totale di quasi 3.000 watt, in grado di valorizzare i colori dei materiali della struttura muraria. L’illuminazione si sviluppa prevalentemente per radenza, quindi dal basso verso l’alto per i prospetti esterni, mentre per evidenziare la parte interna del castello sono stati scelti i proiettori. Gli apparecchi di illuminazione sono stati posizionati in modo da non alterare la percezione del complesso architettonico.

Questa realizzazione rappresenta il primo intervento del Gruppo Acea in Art Bonus in collaborazione con la Regione Lazio che ha riportato il Castello di Santa Severa a nuova vita grazie a un intervento di riqualificazione.

Acea "mecenate" del Castello di Santa Severa

La formula prevede incentivi in favore di enti che decidono di effettuare erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, con un focus particolare sulla manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali pubblici. ACEA dunque con questo progetto ha scelto di vestire i panni del mecenate con l’obiettivo di valorizzare un vero e proprio gioiello storico e architettonico con pochi eguali nel Lazio, che fino ad oggi era rimasto nell’ombra.

L'Ostello di Santa Severa

L’illuminazione artistica rientra in un più ampio progetto di potenziamento dell’offerta del Castello, riaperto in maniera permanente nella primavera 2017 dalla Regione Lazio, anche grazie all'intesa con MIBACT e Comune di Santa Marinella che, dal 25 aprile scorso, ha permesso pure l’apertura di un ostello con 42 posti letto.

L’Ostello, le nuove aree adibite a museo, ideate dallo studio dell'architetto Carlo Lococo, e dirette da Flavio Enei, insieme all’Innovation Lab, portano a compimento la seconda fase del progetto che punta quindi a consolidare il ruolo del Castello come polo culturale di riferimento per cittadini e turisti di tutte le età.

Il rilancio del Castello di Santa Severa

“L'illuminazione del Castello di Santa Severa è un nuovo passaggio per il rilancio, grazie alla collaborazione con Acea. Da questa notte, la sera il Castello si illuminerà con un intervento molto intelligente che valorizzerà la meraviglia sul mare di questo luogo bellissimo. L'apertura dell'Ostello sta andando benissimo, nelle ultime settimane al Museo ci sono stati oltre tremila visitatori. La scommessa fatta di rilanciare questo luogo sta andando benissimo e da oggi grazie ad Acea, tutto sarà ancora più bello” - ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Grazie al progetto di illuminazione di Acea sarà possibile ampliare la fruizione del complesso: nei mesi di luglio e agosto, infatti, il Castello sarà aperto tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00, permettendo così anche visite serali.

Dal Palatino alla Piramide Cestia: i progetti di Acea

Una scommessa vinta quella di Acea, pronta ad illuminare le meraviglie di Roma e non solo. "Acea ha già iniziato a fare questa serie di attività di illuminazione degli edifici e monumenti storici simili e anche più ampi, come ad esempio il fronte del Palatino che dopo 13 anni è stato illuminato ex novo, proprio in concomitanza con il capodanno di quest'anno; abbiamo fatto altri interventi come la Piramide Cestia. Insomma, Acea ha già iniziato da questo punto di vista, ha dato una prova di sé anche a livello internazionale durante il Summit dei grandi fiumi dello scorso novembre quando abbiamo illuminato tutte le principali fontane di Roma in luce blu e verde. E' dunque qualcosa che abbiamo cominciato a fare e vogliamo continuare a fare. Adesso - ha sottolineato Luca Anzalone, presidente di Acea - bisogna tenere conto di una serie di cose a partire dalle risorse disponibili ma attraverso questo nuovo strumento che è l'art bonus ci sono delle ragioni incentivanti che permettono di impiegare le risorse in questa particolare attività”.