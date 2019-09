Il Romics torna alla Fiera di Roma per la sua XXVI edizione

Dal 3 al 6 ottobre saranno tante le novità per questa XXVI edizione del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Una parte espositiva di circa 1000 metri quadri e una manifestazione che intensifica l’impegno sociale, aspetto fortemente caratterizzante per questa manifestazione. Il grande appuntamento per i professionisti del settore, Matite Italiane - meeting sul fumetto e l’illustrazione italiana: storie, talenti e linguaggi che vedrà la partecipazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interazionale, e dell’Associazione Italiana Editori, le più importanti case editrici e i direttori dei festival di settore.

Il Meeting, che si terrà nella giornata di venerdì 4 ottobre, intende essere una occasione per condividere i fattori di forza e di debolezza, le opportunità del mercato del fumetto e dell’illustrazione, chiamando a raccolta le istituzioni, i professionisti e gli operatori del settore per ragionare su iniziative di sistema e reti di collaborazione da promuovere insieme. Sarà composto da due tavole rotonde che si svolgeranno nell’arco della giornata: la prima dal titolo valori culturali, stati e prospettive del mercato editoriale del fumetto e dell’illustrazione, la seconda centrata su "quale futuro per il fumetto"? Generi, format e properties editoriali, mercati internazionali. La XXVI edizione vede inoltre il lancio di un nuovo progetto, in collaborazione con la Sapienza, Università di Roma

Gli autori e i personaggi del Romics

Insigniti con il Romics d’Oro grandi firme nazionali ed internazionali: Altan, maestro della satira italiana e creatore de La Pimpa, cagnolina a pois entrata nei cuori dei bambini di tutta Italia che presenterà in prima nazionale Uomini ma straordinari, edito da Coconino Press che inizia con questo volume la pubblicazione integrale dei romanzi a fumetti di Altan, fuoriclasse d’ironia nel racconto dell’Italia passata e presente e uno degli autori più radicati nel nostro immaginario collettivo. La presenza di Francesco Tullio Altan è organizzata in collaborazione con Coconino Press – Fandango. Tito Faraci uno dei più importanti sceneggiatori italiani di fumetto che ha creato storie per Topolino, Dylan Dog, Tex, Diabolik, Magico Vento, ed è stato uno dei primi scrittori italiani a lavorare anche per personaggi di fumetti americani come Spider-Man, Devil e Capitan America; Romics dedicherà a Tito Faraci una mostra di originali per ripercorrere importanti tappe della sua lunga carriera, a fianco di straordinari disegnatori: da Il Grande Diabolik - La vera storia dell’isola di King di Palumbo a Capitan Jack, il Texone di Breccia fino a Dylan Dog: Remake Caccia agli inquisitori disegnato da Mari, per arrivare all’ormai cult L’Uomo Ragno e il segreto del vetro disegnato da Cavazzano e a Infierno di Ziche, fino alle splendide storie Disneyane e a tante altre splendide avventure. Inoltre, due appuntamenti che vedranno coinvolti importanti autori che hanno collaborato con lui: un viaggio nel grande fumetto italiano con Giorgio Cavazzano e Silvia Ziche, un racconto sul rapporto tra sceneggiatura e immagine condotto da Luca Valtorta con Sio e Giuseppe Palumbo.

Il ruolo di Feltrinelli Comics

La presenza di Tito Faraci è organizzata in collaborazione con Feltrinelli Comics. Con vent’anni di esperienza sui più importanti blockbuster mondiali, Stuart Penn è uno dei padri dei moderni effetti digitali che lavora oggi come Visual Effects Supervisor per lo studio inglese Framestore. Il suo nome è legato a film premiati con l’Oscar per i VFX quali Gravity di Alfonso Quaron, La bussola d’oro di Chris Weitz e Avatar di James Cameron. Suoi sono stati gli effetti della trasformazione del viso “umano” di Mark Ruffalo nel nuovo “Smart Hulk” di Avengers – Endgame ma gli appassionati di Romics conoscono bene il suo incredibile portafoglio per titoli quali Guardiani della Galassia, Iron-Man 3, Il cavaliere Oscuro, Harry Potter e la camera dei segreti, X-Men, Pan, King Arthur e Alien Covenant. Federico Bertolucci, talentuoso disegnatore, candidato agli Eisner Awards per lo straordinario lavoro compiuto con Love, presenterà in anteprima il cofanetto Brindille. E proprio il personaggio di Brindille, protagonista della campagna Romics, verrà raccontato in un percorso espositivo, che rivelerà tutto il lavoro e i passaggi per giungere alla tavola finita: dallo studio dei personaggi agli schizzi a matita, dalla creazione delle inquadrature ai vari livelli di colorazione del background e dei personaggi, per immergersi nella bellezza dell’arte di Bertolucci. La presenza di Federico Bertolucci è organizzata in collaborazione con saldaPress

La collaborazione con “La Sapienza”

Romics Innovation Lab for Creativity. Un laboratorio dedicato alla ricerca, promozione, sviluppo e supporto di progetti e innovatori attivi nell’ambito della creatività e dell’entertainment a impatto sociale che intende rilanciare la mission dell'entertainment, in particolare delle tecnologie digitali e della gamification per la risoluzione di grandi sfide sociali. L’evento che si terrà giovedì 3 ottobre, sarà articolato in un talk e vedrà la partecipazione di attori chiave dei settori dell’innovazione sociale quali tra gli altri: Luca Tesauro (CEO e Cofounder di Giffoni Innovation Hub), Lara Oliveti (CEO di Melazeta Digital Agency) e Matteo Moretti (designer e docente presso Libera Università di Bolzano)

Festival Internazionale del Cinema di Animazione

Nella cornice del festival approda a Roma I Castelli Animati, Festival Internazionale del Cinema di Animazione, organizzato dall’Associazione Città dell’Animazione, che da anni opera per la divulgazione culturale e dell’intrattenimento formativo, produttivo e innovativo. Nato nel 1996 a Genzano di Roma, nel cuore dei Castelli Romani, tra le grandi personalità che ne hanno preso parte: Peter Lord, Nick Park, Isao Takahata, Bruno Bozzetto, Michel Ocelot, David Silverman, Nelson Shin, Jan Pinkava, Borge Ring, Wendy Tilby, Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, Manfredo Manfredi, Gianluigi Toccafondo, John Canemaker, Paul McCartney, Mario Monicelli, Furio Scarpelli e Valerio Mastandrea. Romics e I Castelli Animati, in un connubio straordinario, porteranno al grande pubblico, l’arte del cinema di animazione nelle sue sfaccettature più varie. Dal 3 al 5 ottobre un grande focus sulla straordinaria produzione di cinema di animazione da tutto il mondo, con incontri, workshop e due concorsi: l’International Short Films Competition, un’imperdibile panoramica sui grandi cortometraggi dei maestri dell’animazione e l’International Graduation Films Competition con i corti di diploma delle scuole di animazione italiane ed internazionali

Comics City, la città dedicata al fumetto

Molteplici le presentazioni delle novità delle più importanti Case Editrici di Graphic Novel italiane, con la presenza di autrici e autori di impatto nazionale e appuntamenti dedicati all’Officina del Fumetto e a Romics narrativa. Un imperdibile incontro per festeggiare i 50 anni di Paperinik, il diabolico vendicatore e gli 85 di Paperino dove scopriremo tutte le novità di Paperinik e Paperino insieme ad Alex Bertani, Direttore di Topolino, Marco Gervasio, disegnatore e sceneggiatore e Andrea Freccero, Supervisore Artistico di Topolino. Diabolike. Donne e fumetto, un incontro coordinato da Valeria Arnaldi con le disegnatrici Giulia Francesca Massaglia, Stefania Caretta e Silvia Ziche che racconteranno del loro recente lavoro su Diabolik, che dopo oltre 50 anni torna ad essere disegnato da donne; questa “diabolika” rivoluzione diventa occasione di riflessione e dibattito sulla presenza crescente di fumettiste nel panorama italiano e sui mutamenti di segno, visione, tematica e narrazione. Round Robin Editrice presenta Tempesta, la prima collana italiana dedicata al Graphic Thriller: partecipano al panel lo scrittore Mirko Zilahy, curatore della collana e gli autori Romano De Marco e Francesca Bertuzzi, i disegnatori Domenico Esposito e Mario Schiano, lo sceneggiatore Emanuele Bissattini e Luigi Politano. L’editore romano propone per il pubblico dei più giovani Bulloni, in missione speciale… a Romics, un omaggio per tutti i bambini che parteciperanno alla XXVI edizione di Romics, un volume speciale di Bulloni, serie per bambini che tratta il tema del bullismo in maniera avventurosa e ironica, con i cinque protagonisti in missione segreta proprio a Romics. Gallucci Editore presenta La squadra dei sogni. Il cuore sul prato, primo romanzo per ragazzi del giornalista sportivo Marino Bartoletti, conduce l’incontro Antonio Ranalli (RAI Gulp) e L’Ammazzafilm è tornato, le esilaranti recensioni cinematografiche a fumetti di Stefano Disegni. Il nuovo libro della collana Tim Specter. Il club della paura (Giunti), dalla penna di George Bloom e illustrato da Paolo Gallina, presenta una delle indagini più sorprendenti del cacciatore di fantasmi Tim Specter. Promise (Fabbri Editore) di Matteo Markus Bok: il primo libro della giovane promessa della musica italiana, la storia di Matteo e del suo sogno diventato realtà

La scuola internazionale del fumetto e la sua funzione

La Scuola Internazionale di Comics compie 40 anni di attività e per festeggiare questo traguardo presenterà una mostra di autori nati tra i banchi della Scuola oggi professionisti affermati. Inoltre, nel corso dell’incontro Scuola Internazionale di Comics – 40 anni di immagini, storie e visioni moderato da Giuseppe Pollicelli con la partecipazione di Dino Caterini, Paolo Eleuteri Serpieri, Alessandro Bilotta e Grazia La Padula, si ripercorreranno i momenti fondamentali della storia della scuola e verranno illustrati i progetti più recenti, scenari futuri, che vedranno Scuola Internazionale di Comics impegnata in un continuo aggiornamento. Durante le 4 giornate continue Live Performance, sia con alcuni dei docenti che con alcuni dei migliori allievi. In collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti, Professione Fumetto: intervista con gli autori condotta da Francesco Fasiolo, che ripercorrerà la carriera di Marco Gervasio e Arianna Rea, due importanti autori legati al disegno umoristico italiano ed internazionale. L’incontro si terrà nel medesimo spazio che ospita la mostra L’Attimo Fuggente - Esordi d’Autore, dove sono esposte le loro prime tavole, oltre che le copertine realizzate da autori della scuola. Inoltre, Maurizio Di Vincenzo (Bonelli) e Stefano Caselli (Marvel), dipingeranno in diretta su grande formato in una Live Performance interpretando il proprio “attimo fuggente”, a testimonianza della continuità dell’insegnamento attraverso le generazioni di disegnatori della Scuola Romana dei Fumetti

Il Romics Movie Village

Il Movie Village si conferma l’arena dell’entertainment di Romics e uno spazio di approfondimento sulle uscite più attese dell’autunno, con anteprime e incontri speciali su film “di genere” e ispirati a fumetti, romanzi e videogames, accompagnati dalle installazioni delle major e delle principali fandom italiane. Tra i focus di ottobre: Terminator – Destino Oscuro, il nuovo capitolo della celebre saga che segna il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, e di James Cameron alla produzione, insieme al regista di Deadpool Tim Miller. In occasione dell’uscita al cinema il 31 ottobre, in collaborazione con 20th Century Fox, verrà proiettato in anteprima uno speciale di 10 minuti. Nel Movie Village di Romics sarà allestita inoltre una statua originale a misura naturale di Terminator, nella versione Destino Oscuro. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, sabato 5 ottobre si terrà il panel Il ritorno di Shining e l’arrivo di Doctor Sleep, dedicato al capolavoro horror diretto da Stanley Kubrick e al nuovo film Doctor Sleep, in uscita nelle sale il prossimo 31 Ottobre con protagonista Ewan McGregor. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia sarà presente all’interno del Movie Village di Romics anche un'isola interattiva dedicata a Doctor Sleep, che porterà il pubblico dentro il mondo del film diretto da Mike Flanagan. Sabato 5 ottobre, nel Pala Romics, evento speciale con la proiezione del cortometraggio Happy Birthday prodotto da Rai Cinema e One More Pictures, diretto da Lorenzo Giovenga, interpretato da Jenny De Nucci, Fortunato Cerlino e Achille Lauro che affronta un tema di grande attualità: gli Hikikomori. All’incontro interverranno regista, produttori e cast del film.

La novità del Romics Village

E il pubblico di Romics scoprirà i doppiatori italiani e tutte le novità su uno dei film d’animazione più attesi dei prossimi mesi. Universal Pictures Home Entertainment Italia porterà il pubblico di Romics dietro le quinte di Pets 2 – Vita da Animali, con un incontro dedicato ai piccoli amanti degli animali domestici, con un’anteprima di scene mai viste del film, in uscita in DVD, Blu ray, 4K Ultra HD e Digital HD il prossimo 8 ottobre. Lucky Red torna a Romics con le creatività e tutti i materiali press del film d’animazione Pupazzi alla riscossa – Ugly Dolls, distribuito con Universal Pictures e in uscita in sala il 14 novembre, Un giorno di pioggia a New York, l’attesissimo nuovo film di Woody Allen che arriva al cinema il 28 novembre e Le Ragazze Di Wall Street in uscita il 7 novembre. Lo scouting di Romics sulle produzioni indipendenti per il web dà spazio domenica 6 al nuovo format Il Giro dell’horror (Space Off), in cui documentario e fiction si mescolano per indagare simpaticamente le origini del cinema del terrore made in Italy. A raccontarlo gli autori Luca Ruocco (sceneggiatore cinema e fumetti, Bugs Comics - Revok Film) Paolo Gaudio (Fantasticherie di un passeggiatore solitario, Looney Food) e il produttore esecutivo Francesco Abonante

Un evento di eccezione

Sabato 5 ottobre sul palco di Romics sarà possibile rivivere il salotto televisivo dell’emittente Super 3 più in voga degli anni 90: La Posta di Sonia... Reloaded. Sonia leggerà posta mai spedita, letterine nuove e soprattutto sarà in compagnia di ex-bambini cresciuti a "pane e cartoni di Super3", oggi affermati professionisti: Virginia Salucci (Shockdom), Manuel Meli (doppiatore Aladdin, Peeta di Hunger Games), i Raggi Fotonici (autori di sigle TV per Cartoon Network, Rai). Cartoni sulla Luna, a 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna a Romics si racconta di come l'animazione e il fumetto hanno immaginato prima e celebrato poi questo storico momento. Tra celebri sigle tv eseguite da Vince Tempera e dai Raggi Fotonici e vignette satiriche di Passepartout, il giornalista scientifico ed esperto di esplorazione dello spazio Paolo D'Angelo porterà i cartoni... sulla Luna! Torna l’immancabile appuntamento Quattro chiacchiere con... le principesse Disney: in questa edizione Simona Patitucci, Manuela Cenciarelli e Emanuela Ionica saranno protagoniste del talk condotto dal frontman dei Raggi Fotonici, Mirko Fabbreschi, nel quale ripercorreranno la carriera di queste eccezionali attrici, tutte voci di mitiche principesse Disney. Tra gli appuntamenti dedicati al mondo Cosplay: il Romics Cosplay Award, con le selezioni internazionali per il World Cosplay Summit di Nagoya 2020 e l’EuroCosplay di Londra e il Workshop di trucco con le due cosplayer internazionali Sørine and Carina, in arte Surine Cosplay e Rinaca Cosplay, rappresentanti al World Cosplay Summit nel 2015, che approfondiranno le regole del Crossplay, del bodypainte degli effetti speciali. Novità di questa edizione, in collaborazione con Epicos, il Romics For Cosplayers: un punto di raccolta, uno spazio interattivo dedicato interamente ai cosplay. Appuntamenti, ospiti, meet&greet, set fotografici e servizi vari per tutti gli appassionati del settore