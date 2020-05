"Il giorno e la notte", il film "a distanza" di Vicari ai tempi del Covid. Nel cast Vinicio Marchioni

Fare un film, ai tempi del Coronavirus, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale. Possibile? A quanto pare sì, visto che il primo ciak de "Il giorno e la notte" è stato battuto già da alcuni giorni. Il progetto è diretto dal regista Daniele Vicari che, in attesa della riapertura dei set cinematografici, ha ingaggiato - insieme al produttore Andrea Porporati - un cast di attori che recitano direttamente dalla propria casa.

Il film, ambientato nella Capitale, o meglio, nelle case romane dei protagonisti, non parla del Coronavirus, ma comunque di condizioni di isolamento e restrizione, simile a quello che tutti gli italiani hanno vissuto negli ultimi mesi.

"L’idea di fare un film nonostante il lockdown e il distanziamento sociale, le mascherine e la paura del contagio – ha raccontato il regista a Adnkronos - nasce proprio dalla voglia di tradurre artisticamente questo momento. Una voglia condivisa con i miei principali collaboratori e con un gruppo di attori e attrici che amo profondamente, per reagire creativamente alla paura, non per ‘raccontare il Coronavirus’ - sottolinea Vicari - ma quella condizione di isolamento e restrizione che ha caratterizzato gli ultimi due mesi della nostra vita e che negli ultimi anni avevamo già sperimentato a causa di attentati terroristici che si sono susseguiti da Londra a Madrid, da New York a Parigi".

Il cast del film

Il cast è composto da Dario Aita, Elena Gigliotti, Barbara Esposito, Francesco Acquaroli, Isabella Ragonese, Matteo Martari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Giordano De Plano. Quattro coppie (tre lo sono anche nella vita) costrette nelle loro mura domestiche senza possibilità di fuga. Proprio su questa condizione difficile, innaturale, di lockdown, Daniele Vicari, con Andrea Porporati e Francesca Zanza con la Minollo Film, ha dato inizio a "Il giorno e la notte".

Un film a distanza ma corale. Un progetto innovativo reso possibile con l'aiuto del direttore della fotografia Gherardo Gossi, della scenografa Beatrice Scarpato, delle costumiste Francesca e Roberta Vecchi. Tutti in questi primi giorni di ciak hanno lavorato da remoto, senza mai accedere fisicamente al set, anzi ai set domestici degli attori. Sono questi ultimi infatti ad effettuare le riprese, grazie ad un kit - del quale sono stati dotati, con cui gestire la camera che li filma.

Il giorno e la notte, di cosa parla il film

Ne “Il Giorno e la Notte” storie di coppie corrono parallele unificate da una situazione: improvvisamente il telegiornale dà la notizia che è in corso un misterioso attentato chimico nella città di Roma. Tutti sono obbligati a serrarsi in casa. Nessuno può più uscire. Le strade osservate dalle finestre si svuotano. Che sta succedendo? Intanto le coppie asserragliate dentro le mura domestiche si trovano messe alle strette, in un confronto intimo e inesorabile che spesso è scontro, ma anche incontro, e che soprattutto porta a nuove consapevolezze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anche nei momenti più difficili - ha affermato Daniele Vicari ad Adnkronos - la creatività può trovare nuove vie e stimoli. Non un Istant Movie ma una storia vera e propria, di pura finzione, girata ai tempi del Coronavirus, e destinata al pubblico domani".