I figli migliori di Mamma Roma diventano Alfieri della Repubblica

Ci sono anche due dei figli migliori di Mamma Roma tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica, le ragazze e i ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Il Presidente Sergio Mattarella, infatti, ha insignito ieri, durante la cerimonia al Quirinale, Simone Baglivo classe 2000, come più giovane socio di Retake Roma e promotore del format Retake Scuole, e Chiara Vallati, classe 2004, come giovane custode del Campo dei Miracoli, la struttura divenuta luogo di incontro, di sport e di socializzazione per gli abitanti di Corviale e per l'impegno nelle attività di 'Radioimpegno', dove si è distinta nelle conduzioni radiofoniche e nella proposizione di contenuti originali.

Un importante riconoscimento per questi ragazzi e anche la conferma che la strada intrapresa dal" Roma Best Practices Award - Mamma Roma e i suoi figli migliori" è quella giusta: riconoscere e valorizzare le attività ed i cittadini migliori, portando alla ribalta le buone pratiche svolte per il bene comune.

Siamo entrati nell’ultima settimana per iscriversi al significativo concorso che sta per essere esportato in altre città italiane. La scadenza infatti è prevista per il 21 marzo in concomitanza con l’inizio della Primavera. L a stewssa primavera che il premio vuole portare nella citta’ eterna.

I migliori progetti della seconda edizione del Roma Best Practices Award verranno premiati, e non potrebbe essere altrimenti, il 21 aprile in occasione del compleanno di Roma. A presentare l’evento che si svolgera’ all’interno dell’Aula Magna di Architettura di Roma Te a Testaccio sara’ Maria Concetta Mattei che con il suo Tg2 Storie racconta agli italiani le figure piu’ significative in questi settori del Paese.

Per partecipare è sufficiente scegliere una delle 7 aree tematiche indicate sul sito www.romabpa.it, descrivendo l'attività svolta e specificando il periodo, il luogo, le realtà coinvolte, i risultati raggiunti. Per iscriversi è necessario inviare una email a romabpa2018@gmail.com o sulla pagina Facebook www.fb.com/romabpa.it. Il termine per inviare i progetti è mercoledì 21 marzo 2018. I vincitori riceveranno premi in beni, servizi o denaro messi a disposizione dai Partners o dagli Sponsor dell'evento.

Numerose le aziende che stanno portando il loro contributo al Premio e che possono ancora farlo per tutto il mese di Marzo.

A valutare i progetti ci sarà un comitato scientifico composto, tra gli altri, da: Erminia Manfredi, Andrea Rivera, Lorenzo Tagliavanti (Presidente Camera di Commercio di Roma), Laura Tassinari (Direttore Generale Bic Lazio), Erino Colombi (Presidente CNA – Conf. Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa), Claudio Bocci (Direttore Federculture), Francesca Danese (Forum Terzo settore) Roberto Orsi (Direttore Osservatorio Socialis), Gildo De Angelis (Direttore Ufficio scolastico regionale Miur); Rossella Santilli (giornalista Tg3 Lazio); Alvaro Moretti (direttore quotidiano “Leggo”), Mohamed Tailmou (Portavoce rete G2); Luisa Arezzo (Scuole di Roma); Rebecca Spitzmiller (Retake Roma), Massimo Vallati (Calcio Sociale e Radio Impegno), Alberto Versace (Agenzia per la Coesione Territoriale Presidenza del Consiglio), Valerio Piccioni (giornalista sportivo), Beppe Roma (Touring Club Italiano), Gregorio Arena (Presidente Labsus), Giulia Flor Beraschi (I Ragazzi del Cinema America), Daniele Grassucci (direttore Skuola.net), Luigi De Salvia (Presidente Religions for Peace),

Enrica Cornaglia (Venture Representative Ashoka Italia), Diego Galli (Presidente Associazione Community organizing onlus), Dante Mortet (scultore).