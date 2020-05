"HeartBeat", 19mila euro raccolti dalle discoteche romane per lo Spallanzani

Nonostante il Covid-19 abbia spento la nightlife capitolina, le discoteche di Roma si sono unite e hanno raccolto 19mila euro per l'Ospedale Lazzaro Spallanzani con la campagna "HeartBeat - Perché nessun cuore resti fermo". L'iniziativa benefica per contrastare l'emergenza Covid-19 è nata da un'idea di alcuni storici club romani.

Una cifra importante, quella raccolta dal popolo della notte, per cui sono giunti i ringraziamenti della Dirigente Generale Marta Branca e che oggi più che mai, diviene il simbolo di come il settore dell'industria del divertimento, abbia compreso appieno la grande emergenza vissuta dal Paese, rispettando le regole e restando in seconda fila d'innanzi a settori che hanno goduto giustamente di maggiore attenzione e visibilità da parte dei media.

I club romani ideatori dell'iniziativa benefica

Ideatori e fautori dell'iniziativa, sono stati alcuni tra gli storici club della capitale: Room 26, Spazio 900, Piper Club, Eden, in collaborazione con Jolie, Satyrus e Le Terrazze e con il sostegno di SILB - Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, che sin dall'inizio si sono prodigati per realizzare qualcosa di concreto a sostegno della sanità locale, ma anche per inviare un messaggio di solidarietà all'intera popolazione. Proprio loro che la certezza del rispetto di "un metro di distanza" non possono certo garantirla e che oggi, vivono con il timore che presto o tardi, quei luoghi che da anni ospitano migliaia di persone e tanti di artisti provenienti da tutto il mondo, potrebbero non riaprire schiacciati dal peso di una crisi senza precedenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A mancare sono i provvedimenti per gli imprenditori di un settore che annualmente produce milioni di fatturato e che ovviamente, da lavoro a centinaia di persone che in questo momento non ricevono risposte.