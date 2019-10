Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma

Tempo di Halloween. Tempo di zucche, ragnatele, zombie, streghe e stregoni. Tempo di decidere il proprio travestimento e la festa o l'evento a cui partecipare in occasione della "Notte delle streghe". Il 31 ottobre, infatti, è ormai alle porte e Roma inizia ad "incupirsi" per accogliere con appuntamenti sparsi in tutta la città, questa festa ormai entrata nella nostra tradizione. Tra bambini e adulti mascherati, vetrine addobbate a tema, e il tipico "dolcetto o scherzetto", andiamo a scoprire cosa ci offre l'Halloween romano.

Halloween a Roma: gli eventi in programma

A Cinecittà World Halloween è già iniziato, con allestimenti da brividi, scheletri, mostri e tante novità a tema. Lo stesso vale per il parco divertimenti Rainbow Magicland che propone nuovi percorsi di paura e terrificanti Halloween night da non perdere. Ma è Hallowen anche al Museo Civico di Zoologia, con laboratori e atività realizzate su misura per i più piccoli e non mancano cene a tema e tradizioni lontane ...

Halloween a Cinecittà World

Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 5 ottobre al 3 novembre 2019. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele e numerose novità a tema.

Zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, daranno il benvenuto agli ospiti, che potranno immergersi in esperienze da brividi attive durante tutto il mese di ottobre. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween da Rosso

Da Rosso si festeggia Halloween dal 22 al 31 ottobre con appetitosi e divertenti appuntamenti per tutta la famiglia. Il programma prevede: tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle 16.00 un buffet speciale con tante gustose ricette studiate per l'occasione, salsiccia e zucca, lasagne zucca e gorgonzola, cozze e zucca e... molto altro ancora. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween a Rainbow Magicland

Fino al 31 ottobre, ogni weekend, è Halloween nella Capitale del Divertimento. Appena dopo il tramonto, Rainbow Magicland sarà invaso da terrificanti zombie che spaventeranno a "morte" gli ospiti più audaci. Gli ospiti che avranno il coraggio di avventurarsi all’interno dei 5 “percorsi della paura”, dedicati ai più coraggiosi (età consigliata 12 anni), troveranno pane per i loro denti. Da non perdere assolutamente le terrificanti Halloween Horror Nightmare, serate uniche all’insegna delle tenebre e della paura. [TUTTO SULL'EVENTO]

ZooHalloween 2019 al Museo Civico di Zoologia

Ritornano gli appuntamenti più terrificanti dell’anno al Museo Civico di Zoologia! Due “Notti da Paura”, due “Cene con gli scheletri” ed i consueti appuntamenti per i più piccoli con i “Brividi al Museo” e “Halloween in famiglia”. Attività divise per età, alcune pomeridiane, altre serali ed altre ancora che dureranno per tutta la notte. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween alla ricerca di "Bloody Mary"

Il 31 Ottobre una serata da brividi di attende da Escopazzo, per festeggiare Halloween tra cocktail e maschere paurose. Appuntamento dalle ore 22 alle 3 del mattino, per festeggiare la notte più terrificante dell’anno. Una serata in cui rivivere la paurosa leggenda di Bloody Mary e scoprire la leggenda nera di “Maria la Sanguinaria” legata proprio alla notte di Halloween. [TUTTO SULL'EVENTO]

La Casa di Carta, Halloween Party da Rec23

Una festa di Halloween a tema La Casa di Carta, serie tv che ha appassionato milioni e milioni di utenti. Questa l'idea messa in campo da Rec23 a Testaccio in occasione del prossimo 31 ottobre 2019. Otto banditi che non hanno niente da perdere, 1 professore ingegnoso ed il luogo ideale dove stampare banconote. Una festa da non perdere per gli amanti della famosa serie televisiva. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween da Manforte

Giovedì 31 ottobre una speciale notte delle streghe attende tutti da Manforte. Una serata orrorifica, con un menù creato ad hoc per Halloween: burger sanguinolenti, pizze infauste e bruschette bruciate e tanto altro. [TUTTO SULL'EVENTO]

Halloween elegante a Unique al Palatino

Per chi ha voglia di rompere gli schemi senza travestimenti paurosi e notti da brividi, il ristorante Unique al Palatino propone una cena raffinata, a tema, con musica dal vivo. Dal cocktail di benvenuto Strega Fizz alle zucche misteriose, un modo diverso per trascorrere la notte delle streghe nel cuore di Roma. [TUTTO SULL'EVENTO]

Mostruosamente Forte! Halloween al Forte Prenestino

Torna, il 31 ottobre, al Forte Prenestino, Mostruosamente forte!, l'evento durante il quale sarà possibile attraversare sin dall'aperitivo tutti i laboratori del centro sociale. Per la prima volta approderà a Roma, proprio in questa occasione, uno dei produttori Digital Reggae & Dub più in voga degli ultimi anni. Romain Begard aka Iron Dubz infiammerà il tunnel della storica occupazione di Centocelle con il suo Live Set Analogico. [TUTTO SULL'EVENTO]

LosMuertos Viventes a Drake Pub

Gli scheletri messicani hanno fatto una rivolta. Sono passati al Drake Pub, prima del Dia De Los Muertos, a cercare adepti per il loro viaggio nell'aldilà. Facendo un mash up di tradizioni, dagli USA al Messico, i ragazzi del Drake Pub cercano l'unione delle culture in occasione di una festa prettamente anglosassone. Una sorta di "anti halloween" fuori dagli schemi. [TUTTO SULL'EVENTO]

