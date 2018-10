Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma

Proiezioni cinematografiche da brividi, feste a tema, appuntamenti enogastronomici ed intrattenimento: Halloween a Roma è ormai una consolidata tradizione tra bambini mascherati, dolcetti e scherzetti che coinvolgono davvero tutti, grandi e piccini.

Halloween a Roma: gli eventi in programma

Così in città ecco zucche e fantasmi, addobbi, mostri e l'atmosfera tipica di Halloween. Tanti gli appuntamenti in programma per la notte delle streghe: ecco dunque che fare per Halloween a Roma, la sera del 31 ottobre 2018 ma non solo.

Halloween a Cinecittà World

Zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi: Halloween si festeggia a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con cinque novità a tema, le scenografie e le musiche più spaventose della tradizione Celtica. Zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, daranno il benvenuto agli ospiti, che potranno scoprire nuove attrazioni e immergersi in esperienze da brividi attive durante tutto il mese di Halloween.

Hallovino: la magia di Halloween incontra l'allegria del vino

Nello stupendo scenario di uno dei più bei borghi d'Italia, quello di Pico (FR), torna l'appuntamento con Hallovino: l'evento in cui la magia di Halloween incontra l'allegria del vino. 40 stand gastronomici, 15 stand artigianato, 1.5 km di percorso e attrazioni: un carnevale autunnale come non si è mai visto. Un fiume di persone in maschera, un fiume di vino, di odori sapori e colori avvolti dalle tenebre.

Halloween dei bambini al Luneur Park

Il Giardino delle Meraviglie di Roma spalanca il suo magico portale agli abitanti del Regno di Halloween e si popola di zucche, ragnatele e mostri di ogni sorta. Artisti, giocolieri, trampolieri e animatori nelle vesti di streghe, vampiri e fantasmi, si aggirano tra i giochi e le giostre del parco per intrattenere i piccoli ospiti e distribuire caramelle a tutti i bambini che verranno a sfidarli con la fatidica domanda....dolcetto o scherzetto?

Piccoli Brividi 2. I fantasmi di Halloween

Domenica 14 ottobre l’appuntamento è con un’attesissima anteprima nazionale: Piccoli Brividi 2, i Fantasmi di Halloween. Il film è ambientato durante la notte di Halloween e narra di due ragazzi che in una casa abbandonata della cittadina di Wardenclyffe trovano un manoscritto intitolato "Haunted Halloween". Sarà proiettato alle 16 al Teatro 1, fino ad esaurimento posti.

Halloween con la Famiglia

Ad Halloween il Castello Odescalchi di Bracciano ospiterà la Famiglia Addams per un percorso unico nel suo genere. Nelle antiche sale del castello, Morticia e i suoi famigliari vi aspettano per trascorrere insieme un pomeriggio inconsueto, con sorprese, strane presenze e particolari avvenimenti. Un’incredibile avventura tutta da vivere. .se avete coraggio.



Halloween al Forte Prenestino

Halloween al Forte Prenestino è l'evento underground/alternative della Capitale, impreziosito per questa edizione dalla presenza del collettivo inglese Zion Train, per l'esclusiva data romana del tour dei loro 30 anni di attività. Mercoledi 31 ottobre 2018 – "Mostruosamente Forte...e senza paurauna festa di Halloween dal tramonto all'alba al Csoa Forte Prenestino.

Latte e i suoi derivati per l'Halloween del CrossRoads

Halloween al Crossroads con LSD, meglio noti come Latte e i suoi Derivati: la storica band di rock demenziale romana formata da Lillo&Greg, Paolo di Orazio, Fabio Taddeo, Attilio di Giovanni e Ingo Marco Schwarz. Hanno all'attivo una carriera ultradecennale con hit che tutti conoscono " Otto il Passerotto" a "Il Ballo Dell'Estate" e poi "Gino ska" che saranno tutte riproposte in un'unica serata: quella di Halloween al Crossroads.

Festa d'Autunno: ad Halloween si celebra la castagna

Festa d'Autunno e sagra della castagna ad Antrodoco: un connubio fra tradizione e modernità in cui verrà celebrata la castagna, un gioiello gastronomico ricco di proprietà benefiche che caratterizza proprio la nostra vallata. Durante queste due giornate Antrodoco sarà protagonista di una moltitudine di attività per grandi e piccini: vari spettacoli teatrali e musicali, una mostra fotografica, un bellissimo mercatino a tema autunnale dove poter acquistare primizie del territorio e molto altro. Il tutto sarà accompagnato da degustazioni di vini locali e prelibatezze culinarie che esalteranno il delicato e dolce sapore del Marrone, protagonista indiscusso della manifestazione.

Halloween, la nave fantasma al Drake Pub

I pirati approderanno al Drake Pub la notte di Halloween. Il locale sarà la loro nave fantasma, dove festeggeranno a base di pozioni di birra artigianale e cocktails fumanti. La musica dal vivo sarà dei Diva & The Criminals, un gruppo di criminali evasi da un carcere, rapiti poi dai pirati. Dj IceDread al timone salperà con il suo Dj Set. Una festa in maschera, fra ambientazioni, buona musica e buona birra.



