Il Centro Commerciale GranRoma regala 11mila mascherine ai clienti

"Contribuiamo alla gestione dell'emergenza Coronavirus regalando migliaia di mascherine a tutti i nostri clienti". Questo l'annuncio del centro commerciale GranRoma Gran shopping per garantire massima sicurezza ai clienti.

Si tratta di mascherine lavabili a 60 gradi e riutilizzabili, prodotto di contenimento e di protezione individuale a uso civile. E' possibile richiedere la propria mascherina fino a domenica 24 maggio. Per farlo bisogna compilare l’apposito form presente sul sito internet del Centro Commerciale (www.granromagranshopping.it), inserendo i propri dati personali. Terminata la compilazione il richiedente riceverà una e-mail contenente un QR Code, unico documento utile e valido ai fini del ritiro della mascherina presso il centro commerciale GranRoma Gran Shopping.

Ogni indirizzo e-mail può ottenere un solo QR Code, che dà diritto a ricevere in regalo una sola mascherina. Il servizio di richiesta delle mascherine sarà attivo sino alla ricezione di 11.000 domande, pari al numero di mascherine disponibili.

Come ritirare le mascherine

Le mascherine saranno consegnate gratuitamente ai possessori del QR Code presso il Centro Commerciale “GranRoma Gran Shopping” a partire dal giorno 18 maggio e fino al 24 maggio dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. In particolare, le mascherine saranno distribuite dalle hostess posizionate accanto al totem dedicato, all’ingresso del Centro Commerciale.

Il QR Code può essere stampato e presentato in forma cartacea, oppure può essere mostrato al personale addetto alla distribuzione direttamente attraverso dispositivo mobile (telefono, tablet o terminale portatile).

Il QR Code non è nominativo e pertanto il personale dedicato effettuerà esclusivamente un controllo elettronico sul QR Code al fine di verificare che esso non sia già stato utilizzato. E’ quindi possibile incaricare un terzo per il ritiro della mascherina in regalo, fermo restando che ogni QR Code dà diritto a ricevere in regalo una sola mascherina.